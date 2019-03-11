الوضع‭ ‬غامض‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬والطيران‭ ‬الامريكي‭ ‬يدك‭ ‬جيب‭ ‬داعش‭ ‬

الباغوز‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

تراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬المعارك‭ ‬الإثنين‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬عقب‭ ‬ليلة‭ ‬تخللتها‭ ‬اشتباكات‭ ‬وعمليات‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬استهدفت‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحاصرين‭.‬

وأعلنت‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬والعربية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬استئناف‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬إثر‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬«استسلامهم»،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬علّقت‭ ‬هجوماً‭ ‬أطلقته‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬خروج‭ ‬آلاف‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭.‬

وأوضح‭ ‬قائد‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬هو‭ ‬أراس‭ ‬أوركيش‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفريق‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬أن‭ ‬«العملية‭ ‬تباطأت‭ ‬مجدداً»‭ ‬نتيجة‭ ‬«خروج‭ ‬واستسلام‭ ‬بعض‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين»‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬عددهم‭ ‬بالمئات‭ ‬وقد‭ ‬توجهوا‭ ‬إلى‭ ‬تلة،‭ ‬حيث‭ ‬الممر‭ ‬المخصص‭ ‬لخروج‭ ‬المحاصرين‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬اخضاعهم‭ ‬لعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬اجلاؤهم‭ ‬بعد‭.‬

ولم‭ ‬يسجل‭ ‬الجمعة‭ ‬خروج‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المحاصرين،‭ ‬فيما‭ ‬تمكن‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬السبت‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬علّقت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬مراراً‭ ‬هجومها‭ ‬ضد‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬خروج‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلات‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭. ‬وأفاد‭ ‬أوركيش‭ ‬عن‭ ‬«اشتباكات‭ ‬عنيفة»‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬استمرت‭ ‬طوال‭ ‬الليل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الجهاديين‭ ‬«انتحاريين»‭ ‬و»سيارات‭ ‬مفخخة»‭ ‬في‭ ‬المعارك‭. ‬وقال‭ ‬«فجّرنا‭ ‬السيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قادمة‭ ‬نحونا»‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬استخدمت‭ ‬القناصين‭ ‬«لاستهداف‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬أسلحة»‭. ‬وداخل‭ ‬الباغوز،‭ ‬سمع‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع‭ ‬هدير‭ ‬طائرات‭ ‬وأصوات‭ ‬رشقات‭ ‬نارية‭ ‬بعيدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسود‭ ‬الهدوء‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬النهار‭.‬

وعلى‭ ‬سطح‭ ‬غرفة‭ ‬مهجورة،‭ ‬جلس‭ ‬مقاتلون‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬على‭ ‬كراس‭ ‬بلاستيكية‭ ‬يراقبون‭ ‬مخيم‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬وراء‭ ‬أشجار‭ ‬نخيل‭.‬

–‭ ‬معارك‭ ‬ليلية‭ ‬–

ورجح‭ ‬أوركيش‭ ‬أن‭ ‬تُستأنف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬«ما‭ ‬لم‭ ‬يستسلموا»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬المتبقين‭ ‬داخل‭ ‬الجيب‭ ‬المحاصر‭.‬

وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬ال24‭ ‬الماضية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬37‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬وتدمير‭ ‬آليات‭ ‬عسكرية‭ ‬وموقع‭ ‬للتنظيم‭.‬

وشنّت‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬عشر‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬تجمّعات‭ ‬للجهاديين‭ ‬وتحصيناتهم‭. ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭.‬

وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬بثّتها‭ ‬قناة‭ ‬«روناهي»‭ ‬الكردية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬انفجارات‭ ‬ضخمة‭ ‬داخل‭ ‬الباغوز‭ ‬أضاءت‭ ‬سماء‭ ‬البلدة‭ ‬وتطايرت‭ ‬شظاياها‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ ‬الحالك‭. ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬وهدير‭ ‬الطائرات‭.‬

وتوقع‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬«وجود‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬إرهابي‭ ‬داخل‭ ‬الباغوز»،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«الأرقام‭ ‬متضاربة‭ ‬والصورة‭ ‬غير‭ ‬واضحة»‭.‬

وتؤكد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أن‭ ‬هجومها‭ ‬سيستمر‭ ‬«حتى‭ ‬تحرير‭ ‬الباغوز‭ ‬وإنهاء‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬المسلح‭ ‬للإرهابيين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة»،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تجزم‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يستغرقها‭ ‬ذلك‭.‬

ويقتصر‭ ‬وجود‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬عشوائي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬الضفاف‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭ ‬ومحاط‭ ‬بأراض‭ ‬زراعية‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭.‬

ومُني‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬إقامة‭ ‬«الخلافة‭ ‬الإسلامية»‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬تقدر‭ ‬بمساحة‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بخسائر‭ ‬ميدانية‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬أثار‭ ‬فيها‭ ‬الرعب‭ ‬بقوانينه‭ ‬المتشددة‭ ‬واعتداءاته‭ ‬الوحشية‭.‬

ولا‭ ‬يعني‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬انتهاء‭ ‬خطر‭ ‬التنظيم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحررة‭ ‬واستمرار‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف‭.‬

–‭ ‬حافة‭ ‬«الانهيار»‭ ‬–

وبدأت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬منذ‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬منطقة‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬تقدمها‭ ‬العسكري،‭ ‬خرج‭ ‬نحو‭ ‬59‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬التنظيم،‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬تم‭ ‬توقيفهم،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وخضع‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬وتدقيق‭ ‬في‭ ‬هوياتهم‭ ‬بعد‭ ‬خروجهم‭. ‬وتمّ‭ ‬نقل‭ ‬الرجال‭ ‬المشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬جهاديون‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬اعتقال،‭ ‬فيما‭ ‬أرسل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬أبرزها‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬أوضاعاً‭ ‬إنسانية‭ ‬بائسة‭.‬

وتوفي‭ ‬106‭ ‬أشخاص،‭ ‬ثلثاهم‭ ‬أطفال‭ ‬دون‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬خلال‭ ‬رحلتهم‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬وصولهم‭ ‬بفترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬وفق‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬«الانهيار»‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الخارجين‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬تتردد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يحملون‭ ‬جنسياتها‭ ‬في‭ ‬إعادتهم‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬الأحد‭ ‬إعادة‭ ‬ثمانية‭ ‬مواطنين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬بسوريا‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخضعوا‭ ‬لتحقيقات‭ ‬قضائية‭ ‬لـ»تورطهم‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالإرهاب»‭. ‬وأكدت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لاحقاً‭ ‬أنها‭ ‬سلمت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المغاربة‭ ‬لحكومتهم‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رحبت‭ ‬بها‭ ‬واشنطن‭.‬