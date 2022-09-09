الوسيط الأمريكي: تقدم في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

بيروت‭- ‬الزمان‭ – ‬اعلن‭ ‬الوسيط‭ ‬الاميركي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬بيروت‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقدما‮»‬‭ ‬أحرز‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية،‭ ‬لكن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتطلب‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت شركة‭ ‬‮«‬إينيرجيان‭ ‬بي‭ ‬إل‭ ‬سي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬لحساب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الخميس‭ ‬أنّها‭ ‬جاهزة‭ ‬لأن‭ ‬تبدأ،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬باستخراج‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والمتنازع‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭.‬

وتتوسّط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬الدولتين‭ ‬الجارتين‭ ‬اللتين‭ ‬لا‭ ‬تزالان‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب،‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يرسّم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬بينهما‭ ‬ويزيل‭ ‬العقبات‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬عمليات‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬واستخراجهما‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬يقول‭ ‬لبنان‭ ‬إنّ‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تقول‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬إنّ‭ ‬الحقل‭ ‬بأكمله‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭.‬

وتتولى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬وساطة‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬واسرائيل،‭ ‬علما‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬رسميا،‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭ ‬بينهما‭ ‬وإزالة‭ ‬العوائق‭ ‬أمام‭ ‬استخراج‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه‭.‬

ويرى‭ ‬لبنان‭ ‬أن‭ ‬الحقل‭ ‬المذكور‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعتبر‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬أنه‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭.‬

وتسارعت‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬أيار‭/‬يوليو‭ ‬التطورات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭ ‬إثر‭ ‬وصول‭ ‬سفينة‭ ‬إنتاج‭ ‬وتخزين‭ ‬استأجرتها‭ ‬لحساب‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إينيرجيان‭ ‬بي‭ ‬إل‭ ‬سي‮»‬‭ ‬ومقرّها‭ ‬لندن،‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭. ‬ودفعت‭ ‬الخطوة‭ ‬بيروت‭ ‬للمطالبة‭ ‬باستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بوساطة‭ ‬أميركية‭.‬

وقال‭ ‬هوكستين‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬‮«‬اشعر‭ ‬فعلا‭ ‬بأننا‭ ‬أحرزنا‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬إثر‭ ‬لقائه‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬سمعته‭ ‬اليوم‭ ‬وبعد‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬اجريناها،‭ ‬لكن‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬تحذيرات‭ ‬متكررة‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬كاريش‭. ‬وبداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬اعترض‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬مسيّرات‭ ‬غير‭ ‬مسلحة‭ ‬أرسلها‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الحقل‭.‬

وفي‭ ‬22‭ ‬آب‭/‬اغسطس،‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بيني‭ ‬غانتس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هجوما‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬كاريش‭ ‬قد‭ ‬يفضي‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬والتنظيم‭ ‬الشيعي‭ ‬اللبناني‭.‬