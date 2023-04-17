الوساطات لا تزال عقيمة في السودان ومريم المهدي لـ(الزمان): قوات التدخل السريع أجهضت خطة المدنيين لدمجها بالجيش

الخرطوم‭ -‬طوكيو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬يتواصل‭ ‬سماع‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ودوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬‮«‬‭ ‬حميدتي‮»‬‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭.‬

ودعا‭ ‬وزيرا‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬والبريطاني‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬للعنف‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقا‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬المحادثات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ثمة‭ ‬قلق‭ ‬عميق‭ ‬مشترك‭ ‬بشأن‭ ‬القتال‭… ‬والتهديد‭ ‬الذي‭ ‬يشكله‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬وعلى‭ ‬السودان‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬يشكّله‭ ‬على‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬وهناك‭ ‬اتفاق‭ ‬مشترك‭ ‬‮«‬حول‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬العسكريون‭… ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وغير‭ ‬المقاتلين‭ ‬وكذلك‭ ‬مواطنين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

​فيما‭ ‬اثار‭ ‬نشر‭ ‬فيديوهات‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬اسرتهم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬والذين‭ ‬اعتبروا‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬تلك‭ ‬الفيديوهات‭ ‬تعد‭ ‬إهانة‭ ‬للجيش‭ ‬المصري‭ ‬وكرامة‭ ‬مصر‭ ‬مطالبين‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬حازم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‭ ‬واستعادتهم‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الثوري‭ ‬المصري‭ ‬المعارض‭ ‬بيانا‭ ‬أرجع‭ ‬فيه‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬مقاتل‭ ‬يحمي‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬جيش‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬أسواق‭ ‬الخضار‭ ‬ومحطات‭ ‬البنزين‭ ‬وفرض‭ ‬الإتاوات‭ ‬على‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬والكباري‭ ‬،‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الانتقادات‭ ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬رددتها‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬بمقتل‭ ‬أحد‭ ‬الرهائن‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين‭ ‬أو‭ ‬اختطاف‭ ‬أحد‭ ‬الطائرات‭ ‬المصرية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬مروى‭ ‬أو‭ ‬احراقها‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‭ ‬وأنهم‭ ‬سوف‭ ‬يعودون‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تأمين‭ ‬عودتهم‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬بيان‭ ‬مصري‭ ‬عن‭ ‬تورط‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬حاليا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خبراء‭ ‬عسكريين‭ ‬أكدوا‭ ‬مشاركة‭ ‬الطائرات‭ ‬المصرية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬طمس‭ ‬هويتها‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬حاليا‭ ‬بجانب‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ . ‬فيما‭ ‬أجرى‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬رئيس‭ ‬تحالف‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬اتصالا‭ ‬مع‭ ‬حميدتي‭ ‬رئيس‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬المتمردة‭ ‬لمطالبته‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬حميدتي‭ ‬له‭ ‬سلامة‭ ‬الجنود‭ ‬المصريين‭ ‬والإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالا‭ ‬مع‭ ‬سيلفا‭ ‬كير‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬،واتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجرته‭ -‬الزمان‭ – ‬معها‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬السابقة‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالأسف‭ ‬لما‭ ‬يجرى‭ ‬وأن‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يشعر‭ ‬بالأمان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬كافة‭ ‬المناطق،‭ ‬وأضافت‭ ‬المهدي‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬المدنية‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬خطة‭ ‬لهيكلة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬شهر‭ ‬يتم‭ ‬بعدها‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ولكن‭ ‬تلك‭ ‬المعارك‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬الأمور‭ ‬لنقطة‭ ‬الصفر‭ .‬

‭ ‬وحول‭ ‬السيناريوهات‭ ‬المتوقعة‭ ‬للأزمة‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬هريدي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأسبق‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬إذا‭ ‬غلب‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬الأجندة‭ ‬الخاصة‭ ‬وأن‭ ‬الحل‭ ‬المتوافق‭ ‬عليه‭ ‬حاليا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬مدنيا‭ ‬ويخضع‭ ‬الجيش‭ ‬للسلطة‭ ‬المدنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دمج‭ ‬قوات‭ ‬الإنتشار‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬بيومي‭ ‬الخبير‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬نظرا‭ ‬للعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قوى‭ ‬خارجية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تأجيج‭ ‬الصراع‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬السوداني‭ .‬

وتغرق‭ ‬العاصمة‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬رائحة‭ ‬البارود،‭ ‬وترتفع‭ ‬منها‭ ‬أعمدة‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬كثيف‭. ‬ولازم‭ ‬السكان‭ ‬منازلهم،‭ ‬وسط‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬والمياه‭ ‬عن‭ ‬المنازل‭. ‬وأعلنت‭ ‬نقابة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬المستقلة‭ ‬والمؤيدة‭ ‬للديموقراطية‭ ‬الاثنين‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬97‭ ‬مدنيا،‭ ‬سقط‭ ‬56‭ ‬منهم‭ ‬السبت‭ ‬و41‭ ‬الأحد،‭ ‬ونصف‭ ‬القتلى‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭.‬

وأوضحت‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬365‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‮»‬‭ ‬بجروح‭. ‬وسبق‭ ‬للنقابة‭ ‬أن‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المقاتلين‭ ‬تعدّ‭ ‬ب»العشرات‮»‬،‭ ‬لكنّ‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬خسائره‭ ‬البشرية‭.‬

وينتشر‭ ‬مقاتلون‭ ‬باللباس‭ ‬العسكري‭ ‬مدجّجون‭ ‬بالأسلحة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬تملأها‭ ‬أيضا‭ ‬الآليات‭ ‬العسكرية‭.‬

وكان‭ ‬التوتر‭ ‬كامنا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬ودقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بـ»حميدتي‮»‬‭ ‬اللذين‭ ‬أطاحا‭ ‬معا‭ ‬بالمدنيين‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬خلال‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحوّل‭ ‬خلافهم‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬خصوصا،‭ ‬الى‭ ‬مواجهات‭ ‬السبت‭.‬

وتتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬تدخّل‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬بانتظام‭ ‬حتى‭ ‬داخل‭ ‬الخرطوم‭ ‬لقصف‭ ‬مقار‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معروفة‭ ‬ب»الجنجويد‮»‬‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬عمر‭ ‬البشير،‭ ‬وقاتلت‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬درافور،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحوّل‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬رديفة‭ ‬للجيش‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالبشير‭ ‬وتقاسم‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬العسكر‭ ‬والمدنيين‭ ‬لوقت‭ ‬قصير‭.‬‮ ‬

ويصعب‭ ‬تشخيص‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬أنها‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬المطار‭ ‬السبت،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نفاه‭ ‬الجيش‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬دخلت‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬لكن‭ ‬الجيش‭ ‬ينفي‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭ ‬ويؤكد‭ ‬أنه‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬العام‭ ‬لقيادته‭ ‬العامة،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مجمعات‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭.‬

أما‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬فيؤكد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭. ‬لكن‭ ‬سكانا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مقر‭ ‬التلفزيون‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فيما‭ ‬تكتفي‭ ‬المحطة‭ ‬ببث‭ ‬الأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬خلال‭ ‬انقلاب‭ ‬2021‭. ‬وفيما‭ ‬لا‭ ‬يرتسم‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬أي‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬دقّ‭ ‬الأطباء‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭. ‬فبعض‭ ‬الأحياء‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬محرومة‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬والمياه‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭.‬

وحذّرت‭ ‬متاجر‭ ‬البقالة‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تصمد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬شاحنات‭ ‬المؤن‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭.‬

وأكد‭ ‬أطباء‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬عن‭ ‬أقسام‭ ‬الجراحة،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬الخرطوم‭ ‬التسعة‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬المدنيين‭ ‬المصابين،‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نفاد‭ ‬وحدات‭ ‬الدم‭ ‬ومعدات‭ ‬نقل‭ ‬الدم‭ ‬وسوائل‭ ‬الحقن‭ ‬الوريدي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الحيوية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬نقابة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬إن‭ ‬المرضى‭ ‬وبينهم‭ ‬أطفال‭ ‬وأقاربهم‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬أو‭ ‬الأغذية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إخراج‭ ‬الجرحى‭ ‬الذين‭ ‬عولجوا،‭ ‬من‭ ‬المستشفى،‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اكتظاظ‭ ‬يعيق‭ ‬تقديم‭ ‬العناية‭ ‬للجميع‭.‬

وعجزت‭ ‬‮«‬الممرات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬الطرفان‭ ‬المتحاربان‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع،‭ ‬فقد‭ ‬استمر‭ ‬سماع‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ودوي‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭.‬

وأعرب‭ ‬موفد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬السودان‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتيس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬الشديدة‮»‬‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬للهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬كانا‭ ‬وافقا‭ ‬عليها‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬لأغراض‭ ‬إنسانية‭ ‬الذي‭ ‬التزم‭ ‬به‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الوفاء‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬جزئيا‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭). ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬اشتدت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭)‬‮»‬‭.‬

وقرّر‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬تعليق‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬بغرب‭ ‬السودان‭ ‬السبت،‭ ‬فيما‭ ‬يحتاج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬45‭ ‬مليونا‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬إنسانية‭.‬

وقالت‭ ‬خلود‭ ‬خير‭ ‬التي‭ ‬أسست‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬‮«‬كونفلويس‭ ‬أدفيازوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال‭ (‬1956‭) ‬التي‭ ‬يسجل‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الخبيرة‭ ‬‮«‬تشكّل‭ ‬الخرطوم‭ ‬مركز‭ ‬السلطة‭ ‬التاريخي‭ ‬ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬مناطق‭ ‬السودان‭ ‬أمنا‭ ‬خلال‭ ‬الحروب‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الألفية‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬المعارك‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬ذات‭ ‬كثافة‭ ‬سكنية،‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬ظنّ‭ ‬أن‭ ‬الكلفة‭ ‬البشرية‭ ‬المرتفعة‭ ‬قد‭ ‬تردع‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭. ‬ندرك‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬الغلبة‭ ‬كانت‭ ‬للنزاع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‮»‬‭.‬

وتكثفت‭ ‬الدعوات‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭.‬

وعقدت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬اجتماعات‭ ‬طارئة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تلقى‭ ‬أي‭ ‬استجابة‭ ..‬