الوزير والتحالف الدولي – صلاح الدين الجنابي

وزير سابق بالحكومة العراقية يقول بصراحة ووضوح أنه يتصل بالتحالف الدولي والسفارة الأمريكية ليشتكي على الحكومة ورئيسها. هل هذا الفعل مألوف ويدخل ضمن العلاقات الدبلوماسية؟ هل هذا الفعل مألوف في بقية دول العالم؟ هل هذا الفعل يسمح به الدستور والقانون العراقي؟ هل يسمح للمواطن ان يشتكي للتحالف الدولي أو السفارة الامريكية على جهة حكومية؟ هل من صلاحيات الوزير تقديم شكوى ضد الحكومة أو رئيسها الى التحالف الدولي أو السفارة الامريكية؟ هل ان مرجعية الوزير في الحكومة العراقية محلية ودولية؟ هل هناك إجراء قانوني يمكن اتخاذه في مثل هذه الحالات؟ هل هذا المحتوى يصنف كمحتوى صاعد ومسؤول؟