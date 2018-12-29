الوجه الآخر – ناجح صالح

فيما مضى كنت ترى فيه وجها ينم عن براءة وطيبة وخلق رفيع ،لكنك اليوم وجدت فيه وجها حاقدا لئيما فظا ..بالأمس كان لك رفيقا أمينا وفيا ، واليوم كشف عن طويته فاذا به خائنا يريد الشر لك .

ان الوجه الذي كان يرافقك طيلة الوقت والوجه الذي أوليته ثقتك قد بانت حقيقته بعد أن سقط القناع الذي كان يرتديه .

فما هو هذا الوجه الآخر الذي لم نكن نحسب حسابه ليطعننا الطعنة النجلاء ويترك فينا جروحا لا تندمل ؟

أترانا كنا غافلين فلم نعرف ماذا وراء هذا الوجه الذي طالما يبتسم لنا ويرافقنا في المسيرة ؟

كيف لم يتسن لنا معرفة نواياه من خلال المعاشرة الطويلة معه ؟

مما لا شك فيه أن لكل انسان خصائصه المميزة بما فيها من خير وشر .. فحين تكون لك القوة فسيكون سلوكك مختلفا عما لو كان فيك ضعف ، فأنت في ضعفك كحمل وديع ولكنك في قوتك تستأسد على فريستك لتنهش لحمها .

لقد تغير الوجه الذي كنت عليه ..أي تغيير !

ها أنت فقدت القدرة على التوازن وركلت بقدميك جملة من القيم والمباديء كنت يوما تترنم بها وضربت حبل الصداقة غير آبه بالمشاعر التي آذيتها وجرحتها .

ان الوجه الآخر يبدو بوضوح حينما يفتح الحظ بابه لك وتنتهزها فرصة لتتبوأ مكانا ما كنت تحلم به ثم تلعب لعبــــــتك وتتنكر لمن كان بالأمس قريبا ومحبا لك .

وكم من رجل أصابته الدهشة والحيرة من وجه المرأة التي اقترن بها لتكشف له الأيام أن من كان يحسبها ملاكا انما هي شيطان .

هذا هو الوجه الآخر الذي يهتز موقفه في أول امتحان ، فلا يبالي بما كان يلفظ لسانه من كلام معسول لك طيلة سنوات .

في الساعات الحاسمة والتي هي ساعات الشدة يخذلك من كنت ترى فيه عونا لك فيفاجئك المفاجأة التي لم تتوقعها ليكشف عن وجه قبيح يزداد سوءا بعد سوء .

ان حياتنا مليئة بالوجوه التي تخدعنا بين حين وحين ، ومع ذلك فثمة من له الوجه الواحد الذي لا يتغير مهما تقلبت الأيام .. ذلك أن النفس الأبية لا ترضى بالذل والهوان ولا تقبل بالمساومات الرخيصة .

ولعل أقرب ما يكون للوجه الآخر في الصورة بل أبشعها هو مشهد الحاكم حينما يتملق رعيته ويعدها بالوعود ويتحدث حديثا فيه حب ووئام وسلام غير أنه يتضح فيما بعد أنه ليس الا قاتلا سفاحا ، وهذه لعمري أسوأ صورة للوجه الآخر.