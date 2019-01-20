الوجه الآخر للشمس في رواية – ميسان – الزمان

عن دار امل الجديد صدرت رواية للروائي تحسين علي كريدي بعنوان( للشمس وجه آخر )، تقع في 147 صفحة من القطع الصغير وصمم الغلاف الفنان كريم محسن الهاشمي. وعنها قال كريدي (بان أحداث الرواية تدور في عام 1993 حيث ينهي البطل دراسته الجامعية في باريس، ويضطر للعودة إلى مدينته العمارة، بعد الحاح والدته عليه. لكنه يقع في ورطة عندما يبلغ عن حادث مروري تبين لاحقا أنه جريمة قتل بدوافع سياسية لقيادي في الحزب، ويحول من شاهد إلى مشتبه به ويزج به في سجن التسفيرات، ثم يتوالى عليه سوء الطالع فيتهم هو بالجريمة). مضيفا(وبعد معاناة بالغة والحرارة الشديدة التي يموت بسببها بعض السجناء ويقتل آخر بسبب التعذيب، يقرر الهروب من السجن ويقطع الهور مع رفيقين آخرين نحو إيران، وخاتمة الرواية هي ارتقاب قدوم حبيبته للقائه). مشيرا إلى (أن الرواية تناولت بشكل ثانوي الحرب مع الكويت والانتفاضة الشعبانية والحصار وظلم النظام). مبينا(ان صيغة السرد في الرواية تنوعت بين أسلوب الراوي العليم وأسلوب كتابة المذكرات، وكذلك روايات أشخاص الرواية ذاتهم، أما الأفق المكاني الضيق فينفتح من حين لآخر بانتقاله إلى أجواء باريس)، وسبق ان صدرت روايتان لكريدي هما(أسماك على اليابسة)عام 2013 و(استمراء الألم ) عام 2015.