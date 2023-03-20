الوثائق العثمانية لولاية البصرة والخليج العربي

المكتبة الوطنية البلغارية – صوفيا للمدة

(1618 – 1900)

عمر عبدالغفور القطان

لاتكتمل قراءة تاريخ العراق الحديث الا اذا فتشنا في الوثائق العثمانية الموجودة خارج القطر والموجودة حاليا في دول اخرى مثل تلك الوثائق الموجودة بتركيا وتحتفظ بها في دائرة الارشيف العثماني في اسطنبول وهي عبارة عن مسودات والملخصات والصور العينية للاومر الصادرة راسا عن التنظيمات المركزية في الدولة العثمانية. ومايقدمه الوزراء والبكلربكيون(امراء الامراء)والولاة والقضاة وامراء السناجق وغيرهم من موظفي الرتب العالية خارج استانبول ومايقدمه الموظفون المبعوثون من المركز الى خارج بقصد السعي او لحل احدى المشاكل ومايقدم من عرض اواعلام او(شقة)او تقرير او عرضحال او غيرها من الاوراق. ولكن يجب ان نعرف بان هناك وثائق عثمانية تخص العراق موجودة في بلغاريا وكنت قد تحدثت عنها في مقال سابق عن ارشيف الموصل العثماني في المكتبة الوطنية البلغارية واليوم اقدم القسم الثاني من الموضوع وهو ارشيف ولاية البصرة لعلي اتمكن في الايام القادمة من نشر بقية الارشيف الخاص بالعراق وهي ارشيف ولاية بغداد وكركوك العثماني في نفس المكتبة.

ولابد من ذكر ملاحظة مهمة ان مصطلح ولاية البصرة العثمانية تعني محافظة البصرة وذي قار وميسان العراقية اضافة الى دولة الكويت والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية(الاحساء)اضافة الى دولة قطر فان هذه الوثائق تهم منطقة الخليج العربي عامة والله تعالى الموفق.

الوثائق الخاصة بأرشيف العثماني لولاية البصرة والخليج العربي

الموجودة في المكتبة الوطنية البلغارية/صوفيا

يوجد ارشيف ولاية البصرة العثماني في اثنين من تلك المجموعات المعلن عن ارشفتها الاول في قسم صناديق التسوية والثاني في قسم المحفوظات التركية المكتسبة حديثا. المجموعة الاولى الموجود في قسم صناديق التسوية في الصندوق تحت المرقم(273 A)ويحتوي على ارشيف الخاص البصرة للسنوات(1687-1887م)يتكون من(11)صفحة. والمجموعة الثانية الموجودة في الصندوق(273-A)التي تحتوي على ارشيف البصرة العثماني للفترة من (1618- 1900م)ويقع في (242) صفحة.

وثائق ورقية

وثيقة صادره عن الجيش،قضايا اقتصادية/مسائل نفقات تغطي الفترة من(1859-1874م)مكونه من صفحتين.

وثيقة صادره عن الولاية،قضايا اقتصادية/المال والائتمان تخص سنة(1697م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة صادره عن الولاية،قضايا اقتصادية/النفقات لسنوات(1717-1877م)مكونه من(23)صفحة.

وثيقة صادره عن الولاية،قضايا اقتصادية/ألارصدة لسنة(1900م)مكونه من(4)صفحة.

وثيقة صادره عن الولاية،قضايا اقتصادية/الاتصالات والنقل، لسنة(1878م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة صادره عن الولاية،قضايا اقتصادية/إنشاءات لسنة(1720م(مكونه من(15)صفحة.

وثيقة صادره عن الولاية،القانون والإدارة/المسائل القانونية، لسنة(1727م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة صادره عن الولاية،القانون وإلادارة/إدارة مالية لسنوات(1692-1890)مكونه من(32) صفحة.

وثيقة صادره عن الايالة،القانون والإدارة/ متنوعة تخص(القرن19) مكونه من(32)صفحة.

وثيقة صادره عن الايالة،العمل العسكري/الجيش لسنوات(1719-1730م)مكونه من صفحتين.

وثيقة صادره عن الايالة،الشؤون العسكرية/الحصون تخص(القرن19)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة تخص الجيش،مسائل اقتصادية /نفقات لسنوات(1685-1889م) مكونه من(15)صفحة.

وثيقة صادره عن الجيش،قضايا الموازين الاقتصادية لسنة(1875 م)مكونه من صفحتين.

وثيقة تخص الجيش والقانون/الإدارة المالية لسنوات(1848-1871م)مكونه من(6) صفحات.

وثيقة تخص الجيش والقانون والإدارة متنوعة لسنوات(1726-1850م)مكونه من(12)صفحة.

وثيقة تخص الجيش والثقافة والتعليم الصحة لسنة(1874م)مكونه من صفحتين.

وثيقة تخص الجيش،لسنة(1684م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة تخص الجيش،القوات البحرية لسنوات(1720-1730م)مكونه من (9)صفحات.

وثيقة تخص الجيش، الشؤون العسكرية/التموين لسنوات(1665-1864م)مكونه من(19)صفحة.

وثيقة تخص الجيش، الشؤون العسكرية/الحصون لسنوات(1618-1748م)مكونه من (69)صفحة.

وثيقة تخص الدفتردار ،القضايا الاقتصادية/الايرادات لسنة(1709م)مكونه من صفحتين.

وثيقة تخص الدفتردار،القضايا الاقتصادية/الايرادات لسنة(1746م)مكونه من صفحتين.

وثيقة من سجل القاضي،قضايا اقتصادية/إنشاءات لسنة(1720م)مكونه من صفحتين.

وثيقة من سجل القاضي،قضايا السياسية الخارجية لسنة(1799م)مكونه من صفحتين.

وثيقة من سجل القاضي القانون والإدارة/المسائل القانونية لسنة(1824م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،القضايا الاقتصادية التيمار لسنة(1842م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،القضايا الاقتصادية/أوقاف لسنوات(1666-1679م)مكونه من صفحتين.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،القضايا الاقتصادية/الإيرادات لسنوات(1694-1860)مكونه من (15)صفحة.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،القضايا الاقتصادية /نفقات اقتصادية لسنوات(1858-1876)مكونه من(8) صفحة.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،القضايا الاقتصادية /إنشاءات لسنة(1866م)مكونه من(6)صفحات.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،القانون والإدارة/المسائل القانونية لسنة(1870م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،قانون وإدارة/إدارة مالية. لسنوات(1711-1867)مكونه من(32) صفحة.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،الثقافة والتعليم/الصحة لسنة(1863م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة من القضاء(وحدة ادارية)،الدين الاسلامي لسنوات(1674-1692)مكونه من(4)صفحة.

وثيقة من تخص الملكية العقارية،قضايا النفقات التجارية لسنوات(1871-1876 م)مكونه من(7) صفحة.

وثيقة من تخص الملكية العقارية العسكري/البحرية لسنوات(1852م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة من تخص الملكية العقارية الشؤون الدينية/الديانة الاسلامية لسنوات(1877م)مكونه من صفحة واحدة.

وحدة ادارية

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،قضايا اقتصادية/تربية حيوانات لسنوات(1860م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،لسنوات(1728-1880م)مكونه من(22) صفحة.

وثيقة من تخص السنجق (وحدة ادارية)،مسائل اقتصادية/نفقات إنشاءات لسنوات(1865-1876م) مكونه من(49) صفحة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،الشؤون الاقتصادية/الاتصالات والنقل لسنوات(1858-1863م) مكونه من(4) صفحة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،القضايا الاقتصادية/الإيرادات لسنوات(1865-1871م) مكونه من(5)صفحة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،القضايا الاقتصادية/ مسائل قانونية لسنوات(1871-1876م) مكونه من(4) صفحة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،قانون إلادارة المالية. لسنوات(1870-1899م)مكونه من(33) صفحة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)قانون وإدارة/متنوعة لسنوات(1847-1885)مكونه من(8) صفحة.

وثيقة من تخص السنجق (وحدة ادارية) قانون وادارة/ صحة لسنة(1871م)مكونه من(3) صفحة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،الثقافة والتعليم/الجيش لسنوات(1861-1871م)مكونه من(3) صفحات.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،الشؤون العسكرية/البحرية لسنة(1730م)مكونه من صفحة واحدة.

وثيقة من تخص السنجق(وحدة ادارية)،الشؤون العسكرية/الحصون لسنوات(1675-1722م)مكونه من صفحتين.

وثيقة تخص الشؤون العسكرية/الميناء لسنوات(1859-1867م)مكونه من صفحتين.

وثائق متنوعة لسنوات(1721-1872م)مكونه من(5) صفحة.

وثيقة تخص المستوطنات للفترة بين(القرن 17-19م)مكونه من(39)صفحة.

فهرس مرتب حسب المخطط مكون من صفحتين.

مجموعة وثائق تخص ولاية البصرة والخليج العربي الموجودة في قسم المحفوظات التركية المكتسبة حديثا.