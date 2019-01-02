العراقي للتجارة يشارك بإجتماع غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة فرص الإستثمار

الهيمص : حصول المصرف على تصنيف عالمي يمثل الإنجاز الأول من نوعه

بغداد -قصي منذر

وصف المصرف العراقي للتجارة نتيجة التصنيف الائتماني نوع بي التي حصل عليها من قبل وكالة فيتش الدولية بالانجاز الكبير والاول من نوعه بالنسبة للمصارف العراقية الاخرى ،مشيرا الى هذا القرار يعزز من دور المصرف في تنفيذ برنامجه الشامل للإصلاح الاقتصادي. وقال رئيس مجلس ادارة المصرف فيصل الهيمص لـ (الزمان) امس ان ( المصرف حصل على تصنيف ائتماني رسمي من قبل وكالة فيتش الدولية ليكون أول مصرف عراقي يحصل على تصنيف ائتماني رسمي بدرجة بي مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا القرار يعزز جهود المصرف بالاستمرار في تنفيذ برنامجه الشامل للإصلاح الاقتصادي)،واضاف ان (الاستقرار الأمني لعب دورا كبيرا في البلاد خلال الآونة الأخيرة في تحسين مؤشرات الاستثمار الأجنبي وتعافي السوق التجاري)،لافتا الى ان (المخاطر على التصنيف متوازنة في الوقت الحالي)،عادا ذلك (بالإنجاز الكبير والأول من نوعه بالنسبة للمصارف العراقية كما انه يتماشى مع مبادئ السيادة في العراق ،وجاء نتيجة قوة الميزانية العمومية وارتفاع مستوى الربحية في أعمال المصرف إلى جانب السيولة وستراتيجية التنويع في قطاع الشركات والتجزئة على ازدياد معدلات النمو وفرص العمل الناتجة عنه)،مضيفا (وايضا يعتمد على ارتفاع الجدارة الائتمانية للاقتصاد العراقي وجودة الخدمات المقدمة للمواطن فضلا عن النجاحات المتحققة في توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وهو ما يدل على جهودنا الحثيثة والدؤوبة في تنفيذ مبادراتنا الستراتيجية)،مشيرا الى ان (المصرف حقق الكثير من الإنجازات التي حازت على جوائز وأوسمة عالمية في السنوات الأخيرة ونحن مستمرون في السعي بلا هوادة نحو رؤيتنا بحماس وعزيمة أكبر).

تقويم ايجابي

علماً أن العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى إجراء تقويم ايجابي تعود إلى تحسين آفاق النمو وبيئة الأعمال والوضع الأمني بالإضافة إلى خفض العجز في الميزانية وبالتالي الحد من نسبة الدين في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ،وقد تم تقويم الشؤون المالية والعمليات المصرفية التي يتعامل بها المصرف وفقاً لمعايير للوكالة المعترف بها عالمياً والتي تمثل الصحة المالية الشاملة للمصرف مع التركيز على التقارير المالية وإدارة المحفظة المالية والربحية والتنويع وكذلك السيولة والإيرادات والعوامل المصرفية الأخرى. ويلعب المصــــــرف منـــــــذ افتتاحه عام 2003 دوراً أساسياً ومؤثراً في مسيرة التنمية العراقية ويرتبط نجاح مساعي البنك بشكل مباشر باستقرار وازدهار العراق وسيترك أثراً إيجابياً بعيد المدى على المجتمع العراقي ،اذ يمتلك شبكة فروع في العراق والتي تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تحديد مصادر تمويل المشاريع وتأمينها كما وافتتح مكتب تمثيلي في دولة الإمارات عام 2017 واستطاع منذ ذلك الوقت أن يرسخ لعلاقات عمل وتعاون مشتركة مع المصارف الدولية الرائدة والمؤسسات المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية داخل العراق والتي اسهمت في إعادة إعمار العراق. الى ذلك شارك المصرف في اجتماع تستضيفه غرفة التجارة الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة فرص الاستثمار في العراق . واكد الهيمص عقب الاجتماع ان (المصرف نجح في تسهيل التواصل بين الجهات العراقية الحكومية والخاصة وربطها مع المؤسسات التجارية والمصرفية الدولية كما واستطاع توفير الضمانات والاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات لخلق المزيد من الاستثمارات في الداخل وكذلك توفير تمويل دولي لتطوير البنى التحتية والقطاع التجاري والصناعي في العراق من خلال الاتفاقات والشراكات التي وقعها المصرف خلال السنوات الأخيرة).

بدوره ،شدد السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان على (أهمية الفرص الحالية للأعمال التجارية في البلاد والدور الحاسم الذي تؤديه في تحسين اقتصاد العراق وخلق فرص استثمارية جديدة).

مشيرا الى (وجود اكثر من خمسين شركة أمريكية ومئة موفد من رجال الأعمال الذين التقوا برجال الأعمال العراقيين والمؤسسات الحكومية والخاصة مما سيسهم بخلق أجواء مليئة بالحماس الحقيقي للاستثمار في فرص الأعمال التجارية في العراق)،مشيدا بـ (الدور المهم الذي يلعبه المصرف في خدمة مصالح البلاد من خلال عمليات الاستيراد والتصدير والدخول بشراكات تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي في العراق).

دور مهم

واختتم المؤتمر الذي امتد على مدار يومين أعماله بمجموعة من التوصيات والنقاشات الاقتصادية التي استعرض خلالها المندوبون والحضور العلاقة القوية بين العراق والولايات المتحدة وناقشوا آفاق دعم وتطوير مختلف قطاعات الأعمال وتوسيع التعاون وتوقيع الشراكات في المجالات الاقتصادية والتي ستعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتجاري من خلال رفع مستوى التــبادل التجاري بين البلدين.