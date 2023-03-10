الهيدروجين وقود المستقبل – زكي الساعدي

في تطور ملف للنظر لايجاد البدائل الحديثة لمصادر الطاقة والبحث المستمر في تكنلوجيا الطاقة للتقليل من الاعتماد على الوقود الاحفوري ( النفط والغاز والفحم ) المسبب للاحتباس الحراري .. برز في الأفق أستخدام الهيدروجين كبديل أمن ورخيص للوقود ولكن دعونا أن نتعرف على صفات هذا الوقود الجديد نسبيا والذي قد سيطيح بالوقود الاحفوري الملوث للبيئة ..الهيدروجين H هو عنصر كيميائي يتكون من ذرة واحدة وهو أكثر العناصر وفرة في الكون…أما بالنسبة لأنواع الهيدروجين، فهو يأتي بثلاثة نظائر رئيسية: هذه الإصدارات تختلف في عدد النيوترونات الموجودة في نواة ذرة الهيدروجين.

الثلاثة أنواع رئيسية من الهيدروجين هي: الهيدروجين الأحادي (H1) والهيدروجين المستقر (H2) والهيدروجين المشع (H3). يتم استخدام الهيدروجين الأحادي في دراسة التفاعلات الكمومية، بينما يستخدم الهيدروجين المستقر في تطبيقات مثل صناعة الأسمدة والكربوراتورات. أما الهيدروجين المشع فهو نوع نادر جدًا ولا يستخدم عادة إلا في التطبيقات الصناعية المحدودة.

درجات الاحتراف

يشير هذا إلى أن هذه الإصدارات تختلف قليلًا في خصائصها، مثل درجات احتراف التفاعل مع المادة المحببة، والانحلال، وغير ذلك من خصائص التفاعل.. اما تسمية الهيدروجين الأخضر فهو الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والماء، وهو يعتبر نظيفًا بشكل كبير لأنه لا ينتج أي انبعاثات ضارة عند استخدامه.

أما الهيدروجين الأزرق فيتم إنتاجه من خلال استخدام الغازات الطبيعية وإزالة ثاني أكسيد الكربون منه، وعلى الرغم من أن هذا يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن عملية إزالة ثاني أكسيد الكربون تستخدم كمية كبيرة من الطاقة، مما يؤدي إلى احتمال زيادة انبعاثات غير مرغوب فيها. . الطاقة الهيدروجينية هي مصدر طاقة نظيف ومتجدد يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء وتشغيل المركبات. ومن المثير للاهتمام أن الطاقة الهيدروجينية يمكن إنتاجها باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. . أما بالنسبة لاستخداماته العسكرية فكان له تأثيرا كبيرا في تطور الاسلحة الحربية وخصوصا في القنبلة الهيدروجينية، حيث ان الهيدروجين عنصر اساسي في أسلحة دمار شامل تعتمد على انفجار قوي للغاية يحرر كمية هائلة من الطاقة. وبالإضافة إلى تأثيرات التفجير المباشر، فإن استخدام هذه الأسلحة يؤدي إلى تلوث بيئي شديد وخطير على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات. لذلك، يعارض كثير من الأشخاص استخدام هذه الأسلحة بشكل حازم .

واخيرا لابد من الإشارة الى إن الهيدروجين قد يكون هو المنافس الاوفر حضا الذي سيطرح النفط أرضاً في قادم الأيام لذلك على الدول النفطية أستثمار إيرادات النفط الحالية بمشاريع تنمية مستدامة من شأنها ان تكون مصدرا لرفد الميزانية حال تدهور سعر النفط بالمستقبل..