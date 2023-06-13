الهيئة: نحو 30 ألف حاج وصلوا الديار المقدّسة

بغداد – الزمان

أعلنت بعثة الحج العراقية، في مكة المكرمة أن نحو 30 ألف حاج وصلوا الى الديار المقدسة.

وقالت البعثة في بيان امس إن (29121 حاجاً وصلوا الى الديار المقدسة منهم 16918 مقيمون حالياً بمكة المكرمة و12203 في المدينة المنورة).

من جهتها اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة، عن نجاح خطتها لتفويج الحجاج العراقيين براً، بعد عبور آخر القوافل عبر منفذ عرعر الحدودي الرابط مع السعودية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اخر القوافل البرية عبرت منفذ عرعر، بعد إستكمال إجراءات الخروج من الأراضي العراقية)، لافتاً الى (تفويج 40 بالمئة من الحجاج عبر المنفذ، دون اية حوادث او مشاكل تذكر).

مساهمة مثمرة

واكد (نجاح الخطة الخاصة بتفويج الحجاج براً بجهود ملاكات الهيئة والجهات الساندة)، وأعربت الهيئة عن (تقديرها للعتبة الحسينية ووزارات الداخلية والدفاع والصحة، ومحافظتي كربلاء والأنبار لمساهمتهم المثمرة في تفويج الحجاج).

الى ذلك كشفت سلطة الطيران المدني، التابعة الى مجلس الوزراء، عن خطتها لتحويل مطار بغداد الدولي الى محطة ترانزيت. وقال المتحدث بإسم السلطة جهاد كاظم الديوان، في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس ان (السلطة شرعت منذ نحوعام بخدمة الترانزيت في المطار بصالتي نينوى وبابل للنواقل الوطنية)، مبيناً ان (الخطة تشمل توفير اماكن في المطار للمسافرين القادمين من وجهات اخرى). واتفقت الوزارة على إزالة الألغام وإنشاء جسر للربط السككي مع إيران، مشيرة الى مواصفات السكك الحديدية والقطارات المستخدمة بطريق التنمية. وقال بيان امس ان (الوزارة تعاقدت مع الجانب الإيراني على تنفيذ سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي البصرة شلامجة، وإزالة الألغام المزروعة منذ حرب الثماني سنوات بين البلدين، في المناطق الحدودية، وإنشاء جسر متحرك على شط العرب). واوضح ان (الربط السككي مع إيران يتعلق بنقل المسافرين فقط دون نقل البضائع)، لافتاً الى ان (مشروع شلامجة البصرة يعد من المشاريع الحيوية للسكك التي تربط البلدين بضمن خطة النهوض بواقعها الخدمي والتشغيلي لتضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة)، وبشأن طريق التنمية، اكد ان (الاخذ بالإعتبارات المذكورة واختيار افضل المسارات من الفاو الى الحدود التركية عند نقطة فيشخابور بطول اكثر من الف كيلومتر وسرعة تصميمية تساوي 300 كيلومتر بالساعة لقطارات المسافرين، و160 كيلومتراً بالساعة لقطارات البضائع، وخط مكهرب مزدوج الى جانب حمولة محورية تبلغ 25 طن، فضلاً عن نظام اشارات حديث).