الهند وأمريكا – رحيم الشمري

تتطلع الولايات المتحدة الامريكية لتعزيز التعاون الأمني مع الهند ، وتنتظر زيارة رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي الى واشنطن خلال الايام القادمة ولقاء الرئيس الامريكي ، بعد دعوة من الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن

وبحسب تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الشراكة مع الهند واحدة من أكثر العلاقات ذات الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة ، وأن واشنطن تتطلع إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الأمني ، والشراكة مع الهند في غاية الأهمية ، ونتطلع إلى مواصلة تعميق تعاوننا في عدد من القضايا ، سواء كان ذلك لتعزيز التعاون الأمني وتعميق علاقاتنا الاقتصادية ، وتعميق القضايا التجارية .

ودعا الكونجرس الأمريكي رئيس الوزراء مودي لإلقاء كلمة في اجتماع مشترك لمجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال زيارته في 22 يونيو حزيران القادم ، وفقًا للبيان الصادر عن الكونجرس الأمريكي ، وبحسب رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ، والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب ، يشكل خطاب رئيس الوزراء الهندي فرصة تتاح لمشاركة رؤية لمستقبل الهند والتحدث عن التحديات العالمية التي يواجهها البلدان والعالم .

وقال البيت الأبيض إن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للولايات المتحدة ستكون فرصة ، لإعادة تأكيد الشراكة العميقة والوثيقة بين الولايات المتحدة والهند ، والروابط الدافئة للأسرة والصداقة التي تربط أمريكا والأمريكيين والهنود معًا ، وأمر مهم جدًا بالنسبة للولايات المتحدة ، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يتطلع الرئيس والسيدة الأولى إلى الترحيب برئيس الوزراء مودي في زيارة الدولة الرسمية ، التي تعزز أيضًا الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والهند ، بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة وآمنة ، وتصميم مشترك لتقييم شراكة التكنولوجيا الاستراتيجية ، بما في ذلك مجالات الدفاع والطاقة النظيفة والفضاء .