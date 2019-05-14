الهند تشهد أكبر عملية إجلاء للبشر في التاريخ

الأنواء: إرتفاع ملحوظ بالحرارة وحالة جديدة الجمعة المقبلة

بغداد – فائز جواد

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليومين المقبلين صحواً مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة امس ان (طقس اليوم الاربعاء وغدا الخميس سيكون صحواً في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية), مشيرا الى ان (درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد 43 وفي البصرة 44 درجة مئوية ), وأضاف ان (طقس الجمعة المقبلة سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية يكون غائمًا بشكل جزئي). وتشير التوقعات الجوية الى ان مناطق جنوب العراق ستشهد رياحاً رطبة في الأيام القليلة المقبلة.وكتب المنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على فيسبوك ان (الرياح تتحول الى جنوبية شرقية رطبة في مدن الجنوب من الجمعة المقبلة). من جهة اخرى , نشرت الهيئة تقريرا بشأن الهزة الارضية التي ضربت مدينة الكوت امس الثلاثاء , داعية المواطنين الى الحيطة والحذر.وقالت الهيئة ان (قوة الهزة بلغت 3.8 درجات على مقياس ريختر ) ولم يذكر التقرير اي تفاصيل اخرى عن الاضرار الناتجة من حــــــــدوث الهزة. في مسار آخر أعلنت خلية مواجهة السيول عن استمرار ارتفاع الخزين المائي للبلاد. وفي السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تساقط أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على مناطق جازان و عسير والباحة و مكة المكرمة و المدينة المنورة الرياض والقصيم و حائل و الجوف. ويؤكد خبراء في الارصاد الجوية ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية. وفي الهند , ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء إعصار فاني الذي ضرب شرق الهند وبنغلادش إلى 77 شخصا وسط تزايد الغضب من انقطاع المياه والطاقة عن الملايين.ووصل فاني أول إعصار صيفي يضرب خليج البنغال منذ 43 عاما إلى اليابسة نحو ولاية أوديشا مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 200 كيلومترا في الساعة.وتضرر نصف مليون منزل بفعل الرياح بينما اقتلعت مئات آلاف الأشجار وقطعت الكهرباء والاتصالات والمياه عن ملايين السكان في إحدى أفقر ولايات الهند.وارتفعت حصيلة القتلى في الهند التي كانت تبلغ 41 في السابق مع تسجيل ضحايا جدد في منطقتي بوري وخوردا د. وقتل 13 شخصا في بنغلادش جراء هذا إلاعصار . وقال مسؤول في مركز عمليات الطوارئ إن (الحصيلة ارتفعت إلى 64 قتيلا), مشيرا إلى أنه (تم تسجيل معظم الوفيات في بوري). وأشادت جهات عدة بينها الأمم المتحدة بالهند لنجاحها في نقل نحو 1,2 مليون شخص إلى مناطق آمنة قبل وصول الإعصار، في ما وصفه رئيس وزراء أوديشا نافين باتنيك بأنه (أكبر عملية لإجلاء بشر في التاريخ).

لكن سرعان ما تحولت هذه الإشادة إلى غضب من قبل كثير من السكان حيال بطء وتيرة عمليات إعادة الإعمار واللامبالاة من جانب السلطات , حيث خرج الناجون إلى الشوارع للاحتجاج على بطء عمليات الإغاثة وارتفاع أسعار المواد الأساسية من الغذاء والمياه. و قال متظاهرون أغلقوا الطرقات المؤدية إلى بوبانسوار عاصمة أوديشا، إن غياب التنسيق بين وكالات الحكومة المتعددة يفاقم مأساتهم)، مؤكدين ان (الحكومة فشلت في توفير (الأساسيات كالمياه والكهرباء رغم أنها تعهـدت بإعـادة إمدادات الطاقة).