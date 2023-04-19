الهند‭ ‬ستتخطى‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الصين‭ ‬

نيودلهي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتوقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الهند‭ ‬البلد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬متخطية‭ ‬الصين‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬نشرت‭ ‬الاربعاء‭.‬

أفاد‭ ‬تقرير‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‭ ‬حول‭ ‬حالة‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الهندي‭ ‬سيضم‭ ‬1‭,‬4286‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭ ‬مقابل‭ ‬1،4257‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭ ‬للصين‭. ‬وبحسب‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام،‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الصين‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1960‭-‬1961حين‭ ‬عانى‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬مجاعة‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬1959‭ ‬وتسببت‭ ‬بوفاة‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬إثر‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬النهج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتبع‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الوثبة‭ ‬الكبرى‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المفارقة‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬الصين‭ ‬يسجل‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تليين‭ ‬سياسة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الولادات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وبعدما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يسمح‭ ‬للصينيين‭ ‬سوى‭ ‬بإنجاب‭ ‬طفل‭ ‬واحد،‭ ‬بات‭ ‬بإمكانهم‭ ‬إنجاب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬منذ‭ ‬2021‭. ‬وينسب‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬الديموغرافي‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬إلى‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬التي‭ ‬ازدادت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬كلفة‭ ‬تربية‭ ‬طفل‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬التحصيل‭ ‬الدراسي‭ ‬للنساء‭ ‬ارتفع،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬إرجاء‭ ‬الحمل‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬وانغ‭ ‬ونبين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفائدة‭ ‬الديموغرافية‭ ‬لبلد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تُقاس‭ ‬بعدد‭ (‬السكان‭) ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تعتمد‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬النوعية‭. ‬لا‭ ‬يعتمد‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬لناس‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مواهبهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬تنفذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬للاستجابة‭ ‬بفاعلية‭ ‬لشيخوخة‭ ‬السكان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سياسة‭ ‬الثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬وتدابير‭ ‬الدعم،‭ ‬بينما‭ ‬تستجيب‭ ‬بفعالية‭ ‬للتغيرات‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‮»‬‭.‬لا‭ ‬تملك‭ ‬الهند‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تجر‭ ‬أي‭ ‬تعداد‭ ‬سكاني‭ ‬منذ‭ ‬2011‭.‬

تنظم‭ ‬الهند‭ ‬تعدادا‭ ‬سكانيا‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬عقد،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬لكنّه‭ ‬أرجئ‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬وتحول‭ ‬عقبات‭ ‬لوجستية‭ ‬وتحفظات‭ ‬سياسية‭ ‬دون‭ ‬إجرائه‭ ‬حاليا،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬قريب‭.‬

وحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نارندرا‭ ‬مودي‭ ‬القومية‭ ‬الهندوسية‭ ‬متهمة‭ ‬من‭ ‬معارضيها‭ ‬بتعمد‭ ‬إرجاء‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬لتفادي‭ ‬نشر‭ ‬بيانات‭ ‬حول‭ ‬مسائل‭ ‬حساسة‭ ‬مثل‭ ‬البطالة‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الوطنية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬