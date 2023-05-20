بعقوبة تحدّد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بستة آلاف دينار

الهلال الأحمر ينفذ برنامج العيادات المتنقلة مجاناً في ديالى

ديالى ـــ سلام الشمري

اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي فرع ديالى، انها مستمرة بتنفيذ برنامج العيادات الطبية المتنقلة الى القرى والمناطق النائية في المحافظة، مشيرة الى انها خدمات طبية مجانية. وقال مدير جمعية الهلال الاحمر العراقي فرع محافظة ديالى أسامة عباس التميمي لــ(الزمان ) أمس، انه ( انطلاقا من مبادئها الانسانية واسنادا لدور المؤسسات الصحية في تقديم الرعاية الصحية، قامت جمعية الهلال الاحمر العراقي فرع ديالى بتنفيذ برنامج العيادات الطبية المتنقلة مجهزة بأدوية وكادر طبي متخصص يقوم بزيارات ميدانية الى المناطق النائية والقرى التي تعاني من الجفاف كونها الاكثر احتياجا لدعم الخدمات الصحية).

واضاف التميمي ، ان ( البرنامج شمل جميع اقضية المحافظة مع التركيز على القرى النائية والمناطق التي تفتقر إلى مراكز صحية ، حيث شمل قضاء خانقين قرى باميان وعلياوه الحصيني وناحيتي السعدية و جلولاء وقرية ام الحنطة ، اضافة الى قضاء بلدروز وقضاء مندلي قرى الجسر والندا والحمايل وعين السبع ) وناحية قزانيه قرى الحمد والمعلة والعاصفة ، كما شمل البرنامج ايضا قضاء المقدادية قرىامام ويس وسنسل والجزيرة) . واوضح التميمي ، ان (البرنامج العلاجي شمل قرى قضاء بعقوبة وناحية بني سعد قرى نهر البستان ومحمد سكران وخفاجة ، اضافة الى قضاء الخالص قرى الدوجمة وزنبور وقرى ناحية العـــظيم الطالعة الاولى وقرى ناحية المنصورية سراجق والعالي ، وغيرها من المناطق النائية الأخرى في عمـــوم مناطق المحافظة) .

رفع وعي

وأشار التميمي، الى ان ( البرنامج بدأ مطلع عام 2022 من خلال عجلتين عبارة عن عيادات متنقلة ويقدم خدمات علاجية واستشارات، فيما يرافق عمل العيادات محاضرات لرفع الوعي الصحي المجتمعي من خلال تثقيف الاهالي حول الامراض المعدية والمزمنة وكيفية التعامل الصحيح معها والاعتناء بالنظافة الشخصية وبالتعاون مع كادر صحي من دائرة صحة ديالى) .

واكد التميمي، ان ( البرنامج يهدف الى التخفيف عن كاهل العوائل الاشد ضعفا في المجتمع وخصوصا القرى والمناطق النائية ، حيث يبلغ عدد المستفيدين شهريا ما يقارب الــ 2000 مستفيد من مختلف الاعمار ، لافتا الى ان البرنامج العلاجي والتوعي مستمر وبهمة عالية من قبل كوادر جمعية الهلال الاحمر العراقي فرع ديالى بالتعاون مع دائرة صحة ديالى).واعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى ، عن التسعيرة المقررة للمولدات الاهلية لشهر ايار ، فيما دعت المواطنين بعدم دفع اي مبالغ إضافية مخالفة للتسعيرة .وقال قائمقام بعقوبة عبد الله الحيالي لــ ( الزمان ) أمس، انه ( تقرر ان تكون التسعيرة الخاصة بعمل المولدات الاهلية لشهر ايار بــ 6000 دينار للمولد المجاز و 7000 دينار للمولد غير المجاز وساعات التشغيل من الساعة 12 ظهرا لغاية الرابعة فجرا ، ولا تشمل الخطوط الذهبية وشبه الذهبية التي تكون بالاتفاق بين المواطن وصاحب المولد) .

واضاف الحيالي ، انه ( تم الايعاز إلى مراكز الشرطة وافواج الطوارئ باتخاذ إجراءات حازمة ضد أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة لتماديهم وعدم التزامهم بالتعليمات) .

ودعا الحيالي الــ ( مواطنين بعدم دفع اي مبالغ إضافية مخالفة للتسعيرة المقررة ومراجعة أقرب مركز شرطة أو دورية أو نقطة أمنية للإبلاغ عن أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة) .