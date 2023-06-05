الهجوم الأوكراني يستهدف في دونيتسك ومجموعات تخرق الحدود الروسية

موسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬صدت‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬دونيتسك‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتؤكد‭ ‬كييف‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬أنها‭ ‬تستعد‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬استعادة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬منذ‭ ‬أطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وأفاد‭ ‬جيشها‭ ‬مؤخرا‭ ‬بأن‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬لن‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬شن‭ ‬العدو‭ ‬هجوما‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬قطاعات‭ ‬من‭ ‬الجبهة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬دونيتسك‭ ‬الأحد‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬‮«‬شاركت‭ (‬في‭ ‬الهجوم‭) ‬ست‭ ‬كتائب‭ ‬آلية‭ ‬وكتيبتا‭ ‬دبابات‭ ‬تابعة‭ ‬للعدو‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬استهدفوا‭ ‬‮«‬القطاع‭ ‬الأضعف،‭ ‬برأيهم،‭ ‬في‭ ‬الجبهة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ينجز‭ ‬العدو‭ ‬مهامه،‭ ‬لم‭ ‬ينجح‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬الوزارة‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬تسجيل‭ ‬مصور‭ ‬للمعركة‭ ‬أظهر‭ ‬مدرعات‭ ‬أوكرانية‭ ‬تتعرّض‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الجنرال‭ ‬فاليري‮ ‬غيراسيموف‮ «‬كان‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬القيادة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‮»‬‭.‬

يسيطر‭ ‬انفصاليون‭ ‬موالون‭ ‬لموسكو‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬دونيتسك‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭. ‬وتعد‭ ‬دونيتسك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضمتها‭ ‬روسيا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتشمل‭ ‬لوغانسك‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أيضا‭ ‬صد‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬تخريبية‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭ ‬الأوكرانيين‮»‬‭ ‬حاولت‭ ‬عبور‭ ‬الحدود‭ ‬قرب‭ ‬قرية‭ ‬نوفايا‭ ‬تافولجانكا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬تعرّض‭ ‬لقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬وتشتت‭ ‬عناصره‭ ‬وتراجعوا‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬حاكم‭ ‬بيلغورود‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬غلادكوف‭ ‬أن‭ ‬القتال‭ ‬مستمر‭ ‬قرب‭ ‬نوفايا‭ ‬تافولجانكا‭ ‬وأقر‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬المولية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬احتجزت‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬مجموعة‭ ‬تخريبية‭. ‬هناك‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬نوفايا‭ ‬تافولجانكا‭. ‬آمل‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬تدميرهم‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬التي‭ ‬يقر‭ ‬فيها‭ ‬مسؤول‭ ‬روسي‭ ‬باحتجاز‭ ‬قوات‭ ‬موالية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭. ‬تأتي‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬القرية‭ ‬بعد‭ ‬توغل‭ ‬مسلح‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬والذي‭ ‬أجبر‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬مدفعيتها‭ ‬وقواتها‭ ‬الجوية‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها‭.‬

وأعلن‭ ‬قوميون‭ ‬روس‭ ‬مناهضون‭ ‬للكرملين‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عن‭ ‬العملية‭.‬

وأظهر‭ ‬تسجيل‭ ‬مصوّر‭ ‬نشره‭ ‬القوميون‭ ‬وُجّه‭ ‬لحاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬‮«‬سجناء‮»‬‭ ‬وصفهم‭ ‬خاطفوهم‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬مجرّد‭ ‬جنود‭ ‬أرسلهم‭ ‬زعماؤكم‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬‭ ‬ويبدو‭ ‬أحدهم‭ ‬مصابا‭ ‬وعلى‭ ‬سرير‭ ‬مستشفى‭.‬

ودعوا‭ ‬الحاكم‭ ‬للقائهم‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬نوفايا‭ ‬تافولجانكا‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬العنصرة‭ ‬الأرثوذكسية‭.‬

أكد‭ ‬غلاكوف‭ ‬بدوره‭ ‬أنه‭ ‬مستعد‭ ‬للتفاوض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬الأسرى‭.‬

وقصفت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بشكل‭ ‬مكثّف‭ ‬مناطق‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬الآلاف‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فيها‭ ‬مدينة‭ ‬بيلغورود‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬متطوعين‭ ‬يقدمون‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬للنازحين‭ ‬الروس‭.‬

ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬لكن‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬ميخايلو بودولياك قال‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مستقبل‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬الهجمات‭ ‬المتزايدة‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود،‭ ‬شهد‭ ‬النزاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬تصعيدا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬امرأتين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬فوفتشانسك‭ ‬في‭ ‬خاركيف‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬بيلغورود‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬منطقة خاركيف إن‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬العدو‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيتين‭ ‬تبلغان‭ ‬62‭ ‬و74‭ ‬عاما‮»‬‭.‬