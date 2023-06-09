الهجوم الأوكراني المضاد في أصعب مراحله ومعهد الزلازل:انفجار صاحب الدمار في سد كاخوفكا

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭- ‬باريس‭ -‬أوسلو‭ -‬الزمان‭ ‬

رصد‭ ‬معهد‭ ‬الزلازل‭ ‬النروجي‭ (‬نورسار‭) ‬‮«‬انفجارا‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬الأوكراني‭ ‬لحظة‭ ‬تدميره‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬فيه‭ ‬الجمعة‭.‬

وهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعزى‭ ‬إليه‭ ‬سبب‭ ‬الانفجار،‭ ‬يعزز‭ ‬فرضية‭ ‬أن‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الروسية،‭ ‬لم‭ ‬ينفجر‭ ‬نتيجة‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‮»‬‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اوكرانيا‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬طاحنة‮»‬‭ ‬رأى‭ ‬فيها‭ ‬مراقبون‭ ‬بدايات‭ ‬هجوم‭ ‬كييف‭ ‬المضاد‭ ‬والمرتقب،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تلتزم‭ ‬الصمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬صدّ‭ ‬عدّة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬ال24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية،‭ ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬محاولتها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬اتجاهات‭ ‬جنوب‭ ‬دونيتسك‭ ‬وزابوريجيا‮»‬‭. ‬وأكّدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬كتيبتين‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬ودبابات‭ ‬أوكرانية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬روفوغ‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬استؤنفت‭ ‬معارك‭ ‬طاحنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بين‭ ‬أوريخوفو‭ (‬الاسم‭ ‬الروسي‭ ‬لأوريخيف‭) ‬وتوكماك‮»‬،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬والأوكرانية‭.‬

ألكسندر‭ ‬سلادكوف‭ ‬مراسل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬قناة‭ ‬على‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬يتابعها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬قال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المدفعيّتين‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬والأوكرانية‭ ‬تقصفان،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشنّ‭ ‬كييف‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬تعبيره‭.‬

وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬بدأ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬هجومه‭ ‬المضاد،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاختراق‭ ‬الدفاعات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬يعدّ‭ ‬ضرورياً‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرّة‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬خطتها‭ ‬منذ‭ ‬عدّة‭ ‬أيام،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تلتزم‭ ‬موقفا‭ ‬غامضا‭ ‬بشأن‭ ‬عملياتها‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬يؤكد‭ ‬الروس‭ ‬أنّهم‭ ‬صدّوا‭ ‬هجوماً‭ ‬أوكرانياً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنّهم‭ ‬تسبّبوا‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬لكييف‭. ‬ويعتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬المضاد‭ ‬بدأ‮»‬،‭ ‬وبينهم‭ ‬محلّلو‭ ‬معهد‭ ‬دراسات‭ ‬الحرب‭ (‬ISW‭) ‬الأميركي،‭ ‬الذين‭ ‬يقولون‭ ‬إنّه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬كبيرة‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬المنسّقة،‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬حالياً‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فايننشل‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬المحلّل‭ ‬الأميركي‭ ‬مايكل‭ ‬كوفمان‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬المعدّات‭ ‬الغربية،‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬قائم‮»‬‭.‬‮ ‬

منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬تستعدّ‭ ‬كييف‭ ‬لهجومها‭ ‬بعناية‭ ‬عبر‭ ‬مضاعفة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتشكيل‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ارسال‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬الى‭ ‬موسكو،‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬الاستطلاع‭ ‬لاختبار‭ ‬دفاع‭ ‬الخصم‭…‬

تخوض‭ ‬أوكرانيا‭ ‬اللعبة‭ ‬بقوة‭. ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬السلطات‭ ‬تُدرك‭ ‬أنّه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬فرص‭ ‬كثيرة‭ ‬متاحة‭ ‬لطرد‭ ‬الروس‭ ‬واستعادة‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلّة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬معدّات‭ ‬عسكرية‭ ‬غربية‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬أقل‭ ‬وحُرمت‭ ‬من‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أراضيها،‭ ‬كما‭ ‬يرزح‭ ‬السكان‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬المتكرّر‭ ‬والذي‭ ‬يطال‭ ‬العمق‭.‬

وقال‭ ‬ضابط‭ ‬فرنسي‭ ‬كبير‭ ‬الأربعاء‭ ‬معلّقاً‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الإجراءات‭ ‬التحضيرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬أنّها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬قوي‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬وقد‭ ‬نكون‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل‭ ‬في‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬شعور‭ ‬بأنّهم‭ ‬سيلعبون‭ ‬كلّ‭ ‬أوراقهم‭. ‬إذا‭ ‬نجح‭ ‬الأمر،‭ ‬سيتفاوضون‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬قوة‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬الأمر‭… ‬حسناً‭… ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬هناك‭ ‬انتخابات‭ ‬أميركية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬مخزونات‭ ‬معيّنة‭ (‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الغربية‭) ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬حرجة،‭ ‬إنهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أنّ‭ ‬الحبل‭ ‬مشدود‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬الأمر،‭ ‬سيتم‭ ‬إجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬أقل‭ ‬ملاءمة‭. ‬والأوكرانيون‭ ‬يعرفون‭ ‬ذلك‭ ‬جيداً‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬المؤرّخ‭ ‬العسكري‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميشال‭ ‬غويا‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬حيث‭ ‬يقول‭ ‬الروس‭ ‬إنّهم‭ ‬صدّوا‭ ‬هجوماً،‭ ‬‮«‬الجبهة‭ ‬محصّنة‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬أقل‭ ‬كثافة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتشك‭. ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬وصلتَ‭ ‬إلى‭ ‬ميليتوبول،‭ ‬فهذا‭ ‬هدف‭ ‬استراتيجي‭: ‬تقطع‭ ‬الجبهة‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المؤشرات‭ ‬تتقارب‭ ‬باتجاه‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

على‭ ‬طول‭ ‬الجبهة،‭ ‬نشر‭ ‬الروس‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬ستة‭ ‬خطوط‭ ‬دفاعية‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضح‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬فرنسي‭. ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬أطلق‭ ‬بعض‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوط‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬خط‭ ‬فابرجيه‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬بيضة‭ ‬فخمة‭ ‬كانت‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬التي‭ ‬صُنعت‭ ‬للقيصر‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

وأوضح‭ ‬الضابط‭ ‬الكبير‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الخط‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬تسمح‭ ‬برؤية‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬والخط‭ ‬الثاني‭ ‬لإيقاف‭ ‬الهجوم‭ ‬وهو‭ ‬مفخخ‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير‭. ‬ثم‭ ‬المدفعية،‭ ‬والدبابات‭ ‬الأولى‭ ‬لمواجهة‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد،‭ ‬وأخيراً‭ ‬الاحتياطات،‭ ‬ثمّ‭ ‬مواقع‭ ‬القيادة‭ ‬واللوجستيات‮»‬‭. ‬كلّ‭ ‬ذلك‭ ‬مدى‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلومتراً‭.‬

بالنسبة‭ ‬للأوكرانيين،‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬العمليات‭ ‬الأولى‭ ‬للهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬هي‭ ‬الأصعب‭ ‬والأبطأ‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعهد‭ ‬دراسات‭ ‬الحرب،‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬انتكاسات‭ ‬أولية‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬التمكّن‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬خطوط‭ ‬الدفاع‭ ‬الراسخة،‭ ‬والتي‭ ‬عزّزها‭ ‬الروس‭ ‬مدى‭ ‬أشهر‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬استخبارات‭ ‬غربي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أتخيّل‭ ‬أنّ‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربَين‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬سيعزّز‭ ‬كلا‭ ‬المعسكَرين‭ ‬دعايتهما،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬أو‭ ‬الفشل‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة

وكتب‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬على‭ ‬تلغرام،‭ ‬‮«‬تجري‭ ‬معارك‭ ‬طويلة‭ ‬وقاسية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬مستقر‮»‬‭.‬‮ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬يبذل‭ ‬جهوداً‭ ‬لا‭ ‬تُصدّق،‭ ‬وهجمات‭. ‬عبثاً‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬صامدة‭ ‬وتم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‮»‬‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬التحقّق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬إنّ‭ ‬رجاله‭ ‬صدّوا‭ ‬هجوماً‭ ‬أوكرانياً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع‭ ‬الدقيق‭ ‬للهجوم‭.‬

ويعتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬المضاد‭ ‬بدأ‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معهد‭ ‬دراسات‭ ‬الحرب‭ (‬ISW‭) ‬الأميركي،‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إنّه‭ ‬لا‭ ‬يتوقّع‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬كبيرة‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬المنسّقة‭.‬

‭- ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ -‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬أعلنت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬غانا‭ ‬ماليار‭ ‬أنّ‭ ‬القتال‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يتركّز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تجيب‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬بشأن‭ ‬الجنوب‭.‬‮ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬ينفذ‭ ‬عمليات‭ ‬دفاعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬زابوريجيا‭ ‬والقتال‭ ‬مستمر‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

‮ ‬وبحسب‭ ‬مراقبين،‭ ‬فإنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬اختراق‭ ‬نحو‭ ‬توكماك،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬‮ ‬كيلومتراً‭ ‬جنوب‭ ‬أوريخيف،‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬عقدة‭ ‬لوجستية‭ ‬مهمّة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية،‭ ‬كما‭ ‬أنّها‭ ‬آخر‭ ‬بلدة‭ ‬مهمّة‭ ‬مع‭ ‬مدينتي‭ ‬ميليتوبول‭ ‬وبيرديانسك‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭.‬

لكنّ‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تلتزم‭ ‬الغموض‭ ‬بشأن‭ ‬استراتيجيتها،‭ ‬بينما‭ ‬بات‭ ‬جيشها‭ ‬مجهّزاً‭ ‬بمعدّات‭ ‬غربية‭ ‬حديثة‭.‬

في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كانت‭ ‬تختبر‭ ‬المواقع‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬المواجهة،‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬إلى‭ ‬الشرق،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يرى‭ ‬الخبراء‭ ‬أنّها‭ ‬وسيلة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬قبل‭ ‬محاولة‭ ‬هجوم‭ ‬حاسم‭ ‬لاستعادة‭ ‬جميع‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬احتلّتها‭ ‬روسيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تؤكد‭ ‬موسكو‭ ‬أنّها‭ ‬تريد‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دونباس‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬من‭ ‬الحدود،‭ ‬أصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬الجمعة‭ ‬عندما‭ ‬سقطت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فورونيج،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وفقاً‭ ‬لحاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬ألكسندر‭ ‬غوسيف‭.‬

وتُستهدف‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بعدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة،‭ ‬التي‭ ‬تلقي‭ ‬موسكو‭ ‬باللوم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭.‬

‭- ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ -‬

في‭ ‬منطقتي‭ ‬خيرسون‭ ‬وميكولايف،‭ ‬تسبّبت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬13‭ ‬شخصاً،‭ ‬ثمانية‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬للاحتلال‭ ‬الروسي،‭ ‬وخمسة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الخاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬حيث‭ ‬أبلغت‭ ‬السلطات‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬فقدان‭ ‬13‭ ‬شخصاً‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجزء‭ ‬المحتل‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬فلاديمير‭ ‬سالدو‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬،‭ ‬‮«‬وفقاً‭ ‬للتوقعات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬تاتيانا‭ ‬إيوينكا‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬المياه‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬المنازل‭ ‬والشوارع‭. ‬كلّ‭ ‬ساعتين،‭ ‬أخرج‭ ‬لأرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬يواصل‭ ‬الارتفاع‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬خيرسون‭ ‬نفسها،‭ ‬بدأ‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الانخفاض‭ ‬‮«‬للمرة‭ ‬الأولى‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬للورا‭ ‬موسيان‭ ‬الموظفة‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬المحلية‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬الآلاف‮»‬‭ ‬من‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الشرب،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تدمير‭ ‬السد‭.‬

وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬‭ ‬غداة‭ ‬زيارته‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لمئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى،‭ ‬هناك‭ ‬معوّقات‭ ‬كثيرة‭ ‬أمام‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‮»‬‭.‬

وحذّرت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أوكرهيدروينرجو‮»‬‭ ‬المشغّلة‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬مياه‭ ‬السد‭ ‬‮«‬انخفضت‭ ‬4‭,‬7‭ ‬أمتار‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬أفادت‭ ‬بأنّ‭ ‬المياه‭ ‬تواصل‭ ‬تبريد‭ ‬محطّة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬150‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬المنبع‭.‬

وتبادلت‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬الخميس‭ ‬الاتهامات‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬فيها‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬لسكان‭ ‬خيرسون‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬المؤشرات‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬روسيا‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬تدمير‭ ‬هذه‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬النروج‭ ‬تخصيص‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لجنوب‭ ‬أوكرانيا‭.‬