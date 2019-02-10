الهجرة تعيد عدداً من الأسر النازحة إلى القائم

الهجرة تعيد أسر نازحة إلى ديارها في القائم

بغداد – الزمان

اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة اسر من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناها في القائم بمحافظة الأنبار.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ستار نوروز في بيان امس إنه (تمت إعادة 109 نازحين من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية بالقضاء)، وأضاف أن (ملاكات الوزارة في المحافظة استقبلت العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل والمحافظة الأنبار والقوات الامنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية). وكان نوروز قد اكد إغلاق مخيم نزراوا للنازحين في كركوك بعد إعادة آخر 402 شخص في المخيم إلى مناطق سكناهم في قضاء الحويجة. واشار الى ان (فريق عمل الوزارة في كركوك قام بنقل 402 نازح من مخيم نزراوا التابع إلى ناحية ليلان في كركوك إلى مناطق سكناهم الأصلية المحررة من قبضة داعش في الحويجة فضلاً عن توزيع مساعدات غذائية بينهم)، مبينا ان (العوائل العائدة هي آخر الأسر التي كانت قاطنة في المخيم واغلق بعد عودتهم)، وتابع ان (الأيام المقبلة سوف تشهد المخيمات في كركوك عودة أغلب الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة). الى ذلك اعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني الانتهاء من إعمار جميع الجسور في مدينة الموصل نهاية العام الجاري.وقال ريكاني في مؤتمر عقب اجتماع أجراه في نينوى إن (زيارتنا للمحافظة جاءت لغرض متابعة المشاريع المتلكئة الخاصة بالوزارة منها مشاريع الماء والمجاري حيث وعدنا رئيس مجلس نينوى والأعضاء بأنه ستتم المباشرة بجميع المشاريع المتوقفة)، مؤكدا ان (التنسيق سيكون على أعلى مستوياته لإعادة الجانب الأيمن المدمر وكذلك العمل على شبكة كبيرة من الطرق لتقديم خدمة لسكان الموصل).