كندا تعيد أربع زوجات وعشرة أبناء لدواعش من سوريا

الهجرة تربط عودة النازحين من الإقليم بالارادة السياسية

بغداد – الزمان

ربطت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ، عودة النازحين من مخيمات اقليم كردستان الى مناطقهم بالارداة السياسية.

وقالت جابرو في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الف و500 عائلة نازحة تسكن في عشوائيات بزيبز)، واضافت (نحن جهة داعمة للإيواء والإغاثة للنازحين في مخيمات الإقليم)، واشارت الى ان (أغلبية النازحين في مخيمات الإقليم هم من أهالي سنجار)، واكدت جابرو ان (الوزارة ليس لديها سلطة على مخيمات الاقليم، وان إعادة النازحين من هذه المخيمات تحتاج إلى إرادة سياسية)، وشددت على على القول ان (الاقليم يرفض دخول الجهد الخدمي والهندسي في سنجار لحين تطبيق اتفاقية سنجار).

حملة كبيرة

واطلقت جابرو ،في وقت سابق ،حملة كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (جابرو، ترأست اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج وعودتهم الطوعية وإندماجهم)، واضاف ان (الاجتماع ناقش أهم المشاكل التي تواجه اللاجئين في دول المهجر، والتنسيق المشترك مع الوزارات المعنية لحل المشاكل التي تواجههم، فضلا عن مناقشة ملف العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في دول الاتحاد الأوربي ،ولاسيما الموجودين في ألمانيا)، واستطرد بالقول ان (الهجرة أطلقت حملة كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية وتعريف الناس بمساوئها وانعكاساتها السلبية على المجتمع)، واشارت الى (رفض إجراءات العودة القسرية التي تتخذ بحق العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم في دول الاتحاد الاوربي).

فيما سلّمت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ، أربع زوجات كنديات وعشرة أطفال لعناصر في داعش إلى وفد كندي.

وقال المسؤول في المكتب الإعلامي لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية خالد إبراهيم (تم تسليم أربع نساء وعشرة أطفال من عوائل داعش الأجانب الموجدين في مخيم روج الى ممثلين عن الخارجية الكندية)، واضاف ان (أعمار النساء تتراوح بين 26 و35 سنة والأطفال من ثلاث سنوات إلى 11 سنة)، واشار إلى أن (هذه المرة الرابعة التي يتم تسلم رعايا من قبل الحكومة الكندية). وفي 21 كانون الثاني الماضي ، أمرت المحكمة الفدرالية الكندية ،الحكومة بإعادة 23 من مواطنيها، بينهم 19 امرأة وطفلاً محتجزين في مخيّمي الهول والروج منذ سنوات، من دون تحديد متى ستتم إعادتهم إلى بلدهم أو ما هي الدعاوى القضائية التي يمكن أن تُرفع ضدّهم. وكانت حكومة جاستن ترودو قد تعاملت مع هذه القضية على أساس كلّ حالة على حدة.

نهاية مزعومة

وفي غضون أربع سنوات، تمّت إعادة عدد قليل من النساء والأطفال إلى بلدهم. ومنذ نهاية الخلافة المزعومة في العام 2019 باتت قضية إعادة زوجات وأبناء عناصر داعش في صفوف التنظيم ، مسألة حسّاسة للغاية بالنسبة للكثير من الدول.وتستنكر العديد من المنظمات غير الحكومية افتقار الحكومات إلى الشجاعة، بينما يعيش أقارب داعش بمن فيهم آلاف الأطفال، في مخيّمي الهول والروج الخاضعَين لسيطرة الاكراد، حيث يتفشّى العنف ويعاني الكثيرون من الحرمان.وقادت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب ركيزتها الأساسية،، بدعم من التحالف الدولي المناهض لداعش.وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق، أنّه (لا يزال هناك نحو ثلاثين كندياً في مخيّمات سوريا).