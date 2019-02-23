الإصلاح يدعو إلى إستبدال ثلاثة وزراء بينهم مختلس أموال

الهجرة تحقق بمواد فاسدة ضمن السلة الغذائية للنازحين

بغداد – الزمان

اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى وجود أربع مواد فاسدة كان من المفترض توزيعها بين النازحين ضمن السلة الغذائية البالغ عددها 27656 سلة.

واشارموسى في بيان امس الى ان (أربع مواد غذائية كان من المفترض توزيعها بين النازحين ضمن السلة الغذائية البالغ عددها 27656 سلة وهي العدس والحمص والفاصوليا والبرغل فشلت في الفحص الصحي وسيتم إخراجها وإتلافها بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال اللجنة التي سيتم تشكيلها من الوزارتين), لافتا الى (تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تلف وفشل هذه المواد في الفحص الصحي ومحاسبة المقصرين), واضاف ان (المشكلة لاتقتصر على الهدر الحاصل بسبب تلف هذه المواد بل تتعدى ذلك الى المجازفة بسلامة النازحين في ما لو تم توزيع هذه المواد ضمن السلة الغذائية وهذا الأمر لايمكن التهاون فيه). وطالب عضو لجنة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي وزير الهجرة بهاء نوفل موسى إلى التحقيق في تلف مواد غذائية كانت مخصصة للنازحين. وقال الدهلكي في بيان امس (في الوقت الذي نثني فيه على قرار الوزير بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي كانت مخزونة في مخازن الشالجية ومخصصة للتوزيع على النازحين، فإننا نتساءل عن الأسباب التي منعت من توزيع تلك الأغذية طوال المدة السابقة وقبل تلفها؟).

كابينة حكومية

فيما كشف القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار صلاح العرباوي عن طلب للتحالف قدمه الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإستبدال 3 وزراء في حكومته بينهم من وصفه بمختلس اموال. وقال العرباوي في حوار متلفز ان (هناك شخصيات في الكابينة الحكومية لم تتوقع ان تشغل موقعاً وزارياً وربما البعض عليهم اشكالات).

واضاف ان (الهيئة السياسية للتحالف طلبت تغيير 3 وزراء في الحكومة الحالية مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة او عليهم قضايا في القضاء 500 مليون دينار او أكثر نتيجة اختلاسات او تبديد للمال العام وكذلك المرشحة لوزارة التربية شيماء الحيالي التي عليها مؤشرات أمنية كون شقيقها قيادي في داعش) على حد تعبيره .

مشددا على (ضرورة تطوير النظام البرلماني بترشيد الحزبية كما ونحتاج الى تطوير العمل السياسي كالتجربة الفرنسية السابقة التي يمر بها العراق حالياً), ونوه العرباوي الى ان (المجتمع العراقي وصل الى حالة من الفجوة مع السلطة والدليل على ذلك عزوف الشعب عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وبنسبة وصلت 60 او 70 بالمئة).

بدوره رأى عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي ان انهيار أغلب المشاريع المقدمة بعد مرور عام او اقل على تنفيذها ،ظاهرة خطيرة تستحق الدراسة والاهتمام. وقال الصيدلي في بيان امس ان (انتشار الفساد واعتماد الإحالة المقدمة من الشركات الأجنبية الكبرى إلى الشركات المحلية سيئة الصيت في تنفيذ أغلب المشاريع من الكهرباء والبلديات والمياه والمجاري سبباً كبيراً في إنهيار تلك المشاريع بعد مرور وقتٍ قصير على تنفيذها برغم من تخصيص مبالغ طائلة تعادل عدة مشاريع تنفذها نفس تلك الشركات في دول الجوار).

بيع سكراب

الى ذلك افصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تفاصيل الحكم الذي صدر في قضية بيع السكراب العائد إلى الشركة العامة للإسناد الهندسي في وزارة الصناعة والمعادن. وقال بيان امس ان (محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية ادانت المدير العام السابق للشركة والذي إقدم على إبرام عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لبيع السكراب العائد إلى الشركة دون أخذ الاحتياطات اللازمة), واضاف أن (عملية البيع تمت خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21لسنة 2013).

مشيرا الى (قيام الشركة العامة للإسناد الهندسي بمعالجة السكراب ليكون منتجاً حسب المواصفات العالمية، كما تمَّت إضافة كلفة النقل والمعالجة والكبس والخزن للشركة التي بيع لها السكراب وليس لمصلحة الدائرة وبفعله هذا يكون المتَهم قد خالف واجباته الوظيفية بسبب إهماله الجسيم مما أدى إلى حدوث ضرر بالمال العام), وتابع ان (المحكمة و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصّلة في هذه القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للوزارة الذي طلب الشكوى بحق المُتهم، إضافةً إلى التحقيق الإداريّ الذي أجراه مكتب المفتِّش العام في الوزارة المتضمِّن مقصِّريته، وأقوال الشهود وإفادة أحد المتَّهمين المفرَّقة قضيته، وقرينة هروب المُتهم التي وجدتها المحكمة كافية ومقنعةً لإدانة المدير العام السابق للشركة العامة للإسناد الهندسيِّ وفقاً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات).