الهجرة تحدّد موعد إطلاق دفعتي منحة النازحين

بغداد – فائز جواد

حددت وزارة الهجرة والمهجرين، موعد إطلاق الدفعتين الثامنة والتاسعة من منحة النازحين، وأكدت أن توزيعها سيخضع للأولويات والضوابط والشروط. وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهانكير في تصريح امس إن (الوزارة ستطلق الدفعتين الثامنة والتاسعة من المنح خلال الايام المقبلة ، وستكون وفق الأولويات والضوابط)، واشار الى ان (توزيع المنح سيكون وفق الأولويات والضوابط والشروط مهما كان العدد كبيراً، وستكون للمتقدمين أولاً وكذلك للعائدين مؤخراً إلى ديارهم تشجيعاً لاستقرارهم)، وتابع ان (جميع المناطق معنية بهذه المنحة، ولكن ستكون ضمن ضوابط لمن قدم في البداية ،وكذلك لمن عادوا مؤخراً)، ومضى الى القول (سنحاول شمول الجميع، ولكن ضمن ما يتوفر لنا من مبالغ مالية). وكان جهانكير،قد أكد في وقت سابق ،ان المنح المالية للنازحين مستمرة بموجب آلية الصرف 12/1 خلال العام الجاري. وأضاف أن (الوزارة تجمع منح شهرين أو 3 أو 4 ليصل عدد العوائل المستفيدة الى 10 آلاف أو أقل بقليل، لنطلق دفعة واحدة تشمل 6 محافظات)، مؤكدا ان (قيمة المنحة ستكون مليوناً ونصف المليون وستوزع على العوائل المشمولة خلال أيام). بدوره ،أعلن النائب شيروان الدوبرداني، أنه من المقرر إعادة 150 من عوائل داعش القاطنة في مخيم الهول إلى مخيم جدعة بمحافظة نينوى. وقال في تصريح امس أن (مجموع أفراد هذه العوائل يبلغ 430 شخصاً)، ولفت الى ان (عدد العراقيين في مخيم الهول يبلغ 30 ألفاً من أصل 60 ألفاً ،هم مجموع سكان المخيم، ومن المقرر إعادتهم جميعاً إلى البلاد). وكانت الوزارة ، قد أكدت ، أنها لن تعيد أي عنصر في داعش من مخيم الهول ، مشيرةً إلى أنها (قادرة على استقبال مئة إلى 150 عائلة من المخيم خلال 45 يوماً).