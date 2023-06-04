الهجرة: إطلاق منحة مالية جديدة للنازحين قريباً

صلاح الدين – الزمان

دعت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، النازحين العائدين لمناطقهم إلى تحديث معلوماتهم، مشيرة الى قرب اطلاق منحة مالية جديدة للنازحين. وقالت جابرو، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان ( توجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني، الزمت بمتابعة اوضاع النازحين، عبر الزيارات الميدانية الى جميع المحافظات)، ولفت الى (تشخيص وجود خطأ في منحة المليون ونصف المليون دينار، بسبب عدم ظهور اسماء اغلبية المسجلين عن طريق البطاقة الذكية)، داعية المواطنين الى (تحديث معلوماتهم مع الوزارة والبطاقة الذكية، لمنع الأخطاء واستلام مستحقاتهم المالية، فضلاً عن اطلاق منحة جديدة خلال الأيام المقبلة). وضمن الجولة التي تجريها الوزيرة الى المحافظات، وصلت امس الى فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين، للاطلاع على واقع الاعمال المقدمة للمواطنين. واوضح بيان (الزمان) امس ان (جابرو التقت نحو 1200 مواطن من النازحين والعائدين لمتابعة اوضاعهم شخصياً ، وتسهيل الاجراءات المتعلقة بانجاز معاملاتهم، موجهة ملاكات الوزارة بضرورة بذل اقصى الجهود لتبسيط الاجراءات، فضلاً عن متابعة خطط اعادة الاستقرار في مناطق العودة، وتوفير متطلبات العيش الكريم للعائلات العائدة الى مناطق سكناها الاصلية في صلاح الدين). ودعت جابرو، المنظمات الدولية، لدعم جهود إعادة نازحي كركوك. وقال بيان امس ان (الوزيرة بحثت مع محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، دعم النازحين وضمان عودتــــهم الى مناطقهم، فضلاً عن اعمار القرى المهدمة في المحافظة).