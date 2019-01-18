الهاتف‭ ‬المنسي‭ ‬سيعود‭ ‬قريباً‭.. ‬هل‭ ‬يصمد‭ ‬أمام‭ ‬العمالقة؟‭ ‬

لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ :‬تسعى‭ ‬شركة‭ ‬موتورولا‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬هاتفها‭ ‬الشهير‭ ‬القابل‭ ‬للطي‭ ‬“رازر”‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطاحت‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬عبر‭ ‬هاتفها‭ ‬الذكي‭ ‬الشهير‭ ‬“آيفون”،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬يعمل‭ ‬بشاشة‭ ‬اللمس،‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭.‬

ولكن‭ ‬عودة‭ ‬“رازر”‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬هاتف‭ ‬ذكي‭ ‬بشاشة‭ ‬قابلة‭ ‬للطي،‭ ‬وبسعر‭ ‬أولي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬دولار،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

فقد‭ ‬تحالفت‭ ‬مجموعة‭ ‬لينوفو‭ ‬الصينية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فريزون‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬أجهزة‭ ‬“رازر”‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وعلمت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬مازال‭ ‬قيد‭ ‬الاختبار،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬إطلاقه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬“وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال”‭ ‬الأميركية‭.‬

وكانت‭ ‬لينوفو‭ ‬اشترت‭ ‬قسم‭ ‬الهواتف‭ ‬المتحركة‭ ‬في‭ ‬موتورولا‭ ‬من‭ ‬غوغل،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

وتخطط‭ ‬لينوفو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصنيع‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬الجهاز،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬المصادر‭ ‬المطلعة‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭.‬

وكانت‭ ‬موتورولا‭ ‬أطلقت‭ ‬جهاز‭ ‬رازر‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬القابل‭ ‬للطي‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬بسيطة‭ ‬نال‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬وحظي‭ ‬باستقبال‭ ‬شعبي‭ ‬هائل،‭ ‬خصوصا‭ ‬بين‭ ‬النجوم‭ ‬والمشاهير،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭.‬

وفي‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬باعت‭ ‬موتورولا‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وكان‭ ‬ان‭ ‬انتهى‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬جهاز‭ ‬آيفون‭ ‬من‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007،‭ ‬عصر‭ ‬“رازر”،‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬نوكيا‭ ‬وبلاكبيري،‭ ‬وتراجعت‭ ‬مبيعات‭ ‬موتورولا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬وتحولت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬الخسارة،‭ ‬فاضطرت‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬قسم‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬إلى‭ ‬غوغل‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

يعد‭ ‬“رازر”‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬فريزون‭ ‬للعام‭ ‬2019،‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬بعض‭ ‬أوائل‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس،‭ ‬مثل‭ ‬هواتف‭ ‬غالاكسي‭ ‬من‭ ‬سامسونغ‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬لينوفو،‭ ‬يانغ‭ ‬يوانغكينغ،‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2017،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستخدمين‭ ‬سيرون‭ ‬تقنية‭ ‬الشاشات‭ ‬القابلة‭ ‬للطي‭ ‬في‭ ‬هواتف‭ ‬الشركة‭ ‬وخصوصا‭ ‬الطراز‭ ‬“رازر”‭.‬