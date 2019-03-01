الهاتف‭ ‬العملاق‭ ‬مقبل‭.. ‬الشحن‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬

مدريد‭ – ‬الزمان

كيه‭ ‬بوب»‭ ‬خلال‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسبانية‭.‬

الهاتف‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفرنسية‭ ‬Avenir‭ ‬Telecom‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بتصميم‭ ‬وتوزيع‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬والذكية‭ ‬ومستلزماتهم‭ ‬تحت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لشركة‭ ‬«Energizer»‭ ‬إنرجيزر،‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬البطاريات‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬الواسع‭ ‬بتقنيات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬القابلة‭ ‬للطي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬نال‭ ‬هذا‭ ‬الهاتف‭ ‬قسطا‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدهشة‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬نظرا‭ ‬لبطاريته‭ ‬العملاق‭ ‬بقدرة‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬مللي‭ ‬أمبير‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬والتي‭ ‬وصُفت‭ ‬بالبطارية‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الهواتف‭ ‬حاليا‭.‬

البطارية‭ ‬الضخمة،‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬ليتم‭ ‬شحنها‭ ‬بالكامل،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬سماكة‭ ‬الجهاز‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬وتبلغ‭ ‬18‭ ‬ملم‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬أضعاف‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬أنحف‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

ويمكن‭ ‬للهاتف‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬لأسبوع‭ ‬كامل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتاج‭ ‬لإعادة‭ ‬الشحن،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬كثيف‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬متتالين‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬بطاريته‭ ‬العملاقة،‭ ‬كما‭ ‬تمنح‭ ‬المستخدم‭ ‬90‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬المكالمات‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬الاستعداد‭ ‬حتى‭ ‬50‭ ‬أسبوعا،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أورده‭ ‬موقع‭ ‬«ذا‭ ‬فيرج»‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الشركة‭ ‬المصممة‭.‬

يمكن‭ ‬استعمال‭ ‬الهاتف‭ ‬لشحن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأخرى،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يدعم‭ ‬خاصية‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭. ‬وتم‭ ‬تزويد‭ ‬هاتف‭ ‬«باور‭ ‬ماكس»‭ ‬بشاشة‭ ‬كريستال‭ ‬يصل‭ ‬مقاسها‭ ‬إلى‭ ‬6‭.‬2‭ ‬بوصة،‭ ‬ويعمل‭ ‬بالإصدار‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬أندرويد‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬«أندرويد‭ ‬باي»،‭ ‬وسعة‭ ‬تخزين‭ ‬تبلغ‭ ‬128‭ ‬غيغيابايت‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬سعة‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطاقة‭ ‬تخزين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذاكرة‭ ‬عشوائية‭ ‬سعة‭ ‬6‭ ‬غيغابايت‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للكاميرات‭ ‬فالهاتف‭ ‬مزود‭ ‬بثلاث‭ ‬كاميرات‭ ‬خلفية‭ ‬بدقة‭ ‬12‭ ‬و5‭ ‬و2‭ ‬ميغابكسل،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الكاميراتين‭ ‬الأماميتين‭ ‬فتبرزان‭ ‬من‭ ‬الإطار‭ ‬وهما‭ ‬بدقة‭ ‬16‭ ‬و2‭ ‬ميغابكسل‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسعر‭.‬