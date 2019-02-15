النوم‭ ‬السليم‭ ‬يحمي‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

توصل‭ ‬باحثون‭ ‬إلى‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬يساعد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬النوم‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭. ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬الباحثون،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬أجروها‭ ‬على‭ ‬الفئران،‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬آلية‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بين‭ ‬الدماغ‭ ‬والنخاع‭ ‬العظمى‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تحمى‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬أنماط‭ ‬وساعات‭ ‬النوم‭ ‬سليمة‭ ‬وصحية‭. ‬وأوضح‭ ‬الباحثون،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬أبحاثهم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬قبل»‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للقلب‭ ‬والرئة‭ ‬والدم»NHLBI»،‭ ‬أن‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬الجيد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬أهدافا‭ ‬جديدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬أمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وهي‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للوفاة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬«فيليب‭ ‬سويرسكي»،‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬طب‭ ‬هارفرد‭ ‬ومستشفى‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بوسطن:»‭ ‬لقد‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬آلية‭ ‬تتحكم‭ ‬بها‭ ‬هرمون‭ ‬الدماغ‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الخلايا‭ ‬الالتهابية‭ ‬في‭ ‬النخاع‭ ‬العظمي‭ ‬بطريقة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬من‭ ‬التلف‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬النوم‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬المضادة‭ ‬للالتهاب،‭ ‬وتنهار‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تعطيل‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬أو‭ ‬يعاني‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬جودة‭ ‬النوم»‭. ‬وقد‭ ‬لاحظ‭ ‬الباحثون‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قد‭ ‬توجد‭ ‬آليات‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭.. ‬فقد‭ ‬ربطت‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة‭ ‬بين‭ ‬نقص‭ ‬ساعات‭ ‬النوم‭ ‬وبعض‭ ‬اضطرابات‭ ‬النوم،‭ ‬مثل‭ ‬توقف‭ ‬التنفس‭ ‬النوم‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسمنة،‭ ‬السكر،‭ ‬السرطان،‭ ‬وكذلك‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭..‬لكن‭ ‬العلماء‭ ‬لم‭ ‬يعرفوا‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬الأسس‭ ‬الخلوية‭ ‬والجزيئية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬النوم‭ ‬وصحة‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬