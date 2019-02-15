النوم‭ ‬السليم‭ ‬يحمي‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية

نيويورك – الزمان
توصل باحثون إلى الآلية التي يساعد من خلالها النوم الجيد في الليل على الوقاية من أمراض القلب. فقد تمكن الباحثون، من خلال سلسلة من الأبحاث التي أجروها على الفئران، من اكتشاف آلية غير معروفة من قبل بين الدماغ والنخاع العظمى والأوعية الدموية التي يبدو أنها تحمى من تطوير تصلب الشرايين، ولكن عندما تكون أنماط وساعات النوم سليمة وصحية. وأوضح الباحثون، في سياق أبحاثهم التي تم تمويلها من قبل» المعهد الوطني للقلب والرئة والدم»NHLBI»، أن اكتشاف هذا المسار يؤكد أهمية الحصول على ما يكفي من النوم الجيد للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يوفر أهدافا جديدة لمحاربة أمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء والرجال في الولايات المتحدة.
وقال الدكتور «فيليب سويرسكي»، أستاذ في كلية طب هارفرد ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن:» لقد تمكنا من تحديد آلية تتحكم بها هرمون الدماغ في إنتاج الخلايا الالتهابية في النخاع العظمي بطريقة تساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف حيث يقوم النوم بتنظيم هذه الآلية المضادة للالتهاب، وتنهار عندما يتم تعطيل النوم بشكل متكرر أو يعاني الإنسان من ضعف جودة النوم». وقد لاحظ الباحثون أنه في حين قد توجد آليات أخرى مماثلة، إلا أن النتائج مثيرة للاهتمام.. فقد ربطت الأبحاث الحديثة بين نقص ساعات النوم وبعض اضطرابات النوم، مثل توقف التنفس النوم إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة، السكر، السرطان، وكذلك أمراض القلب..لكن العلماء لم يعرفوا الكثير عن الأسس الخلوية والجزيئية التي يمكن أن تساعد في تفسير العلاقة بين النوم وصحة القلب والأوعية الدموية.