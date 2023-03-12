النوارس تحلّق في سماء الصناعة والحدود تتفوّق بالممتاز

بغداد- ساري تحسين

مكن فريقا الزوراء والحدود بكرة القدم امس من تحقيق الفوز في منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز . و ضيّف فريق الصناعة على ملعبه فريق الزوراء، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني جاء الهدف الاول للزوراء عن طريق اللاعب نجم شوان في الدقيقة69 بينما جاء الهدف الثاني للنوارس عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 75. وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 37 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 12 بالمركز 19. ولحساب ذات الجولة تمكن فريق نادي الحدود من تحقيق الفوز على الديوانية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.

وجاء الهدف الاول للحدود عن طريق اللاعب مصطفى محمود في الدقيقة 21 وجاء الهدف الثاني للحدود عبر اللاعب الكسندر بريمبل في الدقيقة 32 وفي اادقيقة 75 سجل محمد سويعد الهدف الثالث للحدود وجاء الهدف الوحيد للحدود عن طريق طارق عزيز بالدقيقة 54. ورفع الحدود رصيده للنقطة 27 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 6 بالمركز الاخير.