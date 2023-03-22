النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير إسرائيل من عمّان

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

صوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالأغلبية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬لطرد‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬عمان‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموطريتش‭ ‬خريطة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬تضم‭ ‬المملكة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وإنكاره‭ ‬وجود‭ ‬شعب‭ ‬فلسطيني‭.‬

تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬غير‭ ‬ملزم،‭ ‬فحسب‭ ‬الدستور‭ ‬الأردني‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بموافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬الملك‭.‬

لكنها‭ ‬خطوة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬غضب‭ ‬اردني‭ ‬حقيقي‭ .‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬الصفدي‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الأردني‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مقترح‭ ‬لطرد‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬عمان‭ (‬إيتان‭ ‬سوركيس‭)‬‮»‬،‭ ‬فرفع‭ ‬النواب‭ ‬ايديهم‭ ‬بالموافقة،‭ ‬فقال‭ ‬الصفدي‭ ‬‮«‬أغلبية‭ ‬واضحة،‭ ‬وشكرا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬عدد‭ ‬المصوتين‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬130‭.‬

وحض‭ ‬الصفدي‭ ‬حكومة‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فاعلة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬تجاه‭ ‬استخدام‭ ‬وزير‭ ‬مالية‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬خريطة‭ ‬تضم‭ ‬حدود‭ ‬المملكة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السكوت‭ ‬عنه،‭ ‬ويشكل‭ ‬خرقاً‭ ‬لمعاهدة‭ ‬السلام‭ ‬وللأعراف‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وواجهت‭ ‬تصريحات‭ ‬سموطريتش‭ ‬التي‭ ‬نفى‭ ‬خلالها‭ ‬وجود الفلسطينيين‭ ‬كأفراد‭ ‬وكشعب‭ ‬خلال‭ ‬أمسية‭ ‬نظمتها‭ ‬الأحد‭ ‬جماعة‭ ‬صهيونية‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن‭.‬

وانتشرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وصور‭ ‬لسموطريتش‭ ‬يدلي‭ ‬بتلك‭ ‬التصريحات‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬عُلقت‭ ‬عليه‭ ‬خريطة‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الاردن‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وقال‭ ‬الصفدي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬مالية‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬تعكس‭ ‬صورة‭ ‬حكومته‭ ‬المتطرفة،‭ ‬ولن‭ ‬تزيد‭ ‬الأردنيين‭ ‬الا‭ ‬ثباتاً‭ ‬خلف‭ ‬قيادتهم‭ ‬وجيشهم‭ ‬وأجهزتهم‭ ‬الأمنية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تزيد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلا‭ ‬صموداً‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬والخراب،‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تدنس‭ ‬مقدساتنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬في‭ ‬القدس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الصفدي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬إجرامية‭ ‬ومتطرفة‭ ‬يقوض‭ ‬كل‭ ‬مساعي‭ ‬السلام‭ ‬الشامل،‭ ‬ويضع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬الانحياز‭ ‬إما‭ ‬لحق‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬أو‭ ‬الانحياز‭ ‬لحكومة‭ ‬متطرفة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬رحبت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالقرار‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬الكامل‭ ‬ووقوفنا‭ ‬بجانب‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحريض‭ ‬والموقف‭ ‬الصهيوني‭ ‬الاستعماري‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬الأردن‭ ‬‮«‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب،‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬الطارئة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬المقاطعة‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬يشكله‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالأغلبية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬لطرد‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬عمان،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬إستدعائه‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تصرف‭ ‬سموطريتش‭.‬

وقع‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تطالب‭ ‬بطرد‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬عمان‭ ‬وسحب‭ ‬السفير‭ ‬الأردني‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭.‬

وقع‭ ‬الأردن‭ ‬وإسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬أنهت‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الحرب‭ ‬بينهما‭.‬