النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬يصوتون‭ ‬ضد‭ ‬بريكست‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق

ماكرون‭ ‬يرفض‭ ‬عرض‭ ‬ماي‭ ‬اعادة‭ ‬التفاوض

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

صوت‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬يرفض‭ ‬خروجا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المقرر‭ ‬لحصول‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭. ‬ونال‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬غير‭ ‬الملزم‭ ‬لحكومة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬المحافظة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬تأييد‭ ‬318‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رفضه‭ ‬310‭.‬

وسجل‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تراجعا‭ ‬كبيرا‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني،حيث‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الجنيه‭ ‬الى‭ ‬1،3079‭ ‬دولار،‭ ‬مقابل‭ ‬1،3165‭ ‬دولار‭. ‬وكانت‭ ‬دعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬الى‭ ‬اعطائها‭ ‬“تفويضا“‭ ‬لاعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬ال27‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬بريكست‭. ‬ومن‭ ‬قبرص‭ ‬التي‭ ‬يزورها،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رفضه‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬المفاوضات‭ ‬هذه،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬الطلاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬هو‭ ‬“أفضل‭ ‬اتفاق‭ ‬ممكن‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬اعادة‭ ‬التفاوض“‭ ‬بشأنه‭. ‬ودعا‭ ‬ماكرون‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“تحدد‭ ‬سريعا“‭ ‬لكبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬“المراحل‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تجنب‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتمناه‭ ‬احد،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬نستعد‭ ‬له‭ ‬جميعا“‭. ‬

وكان‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬رفضوا‭ ‬بأكثرية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬الحالي‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اشهر‭ ‬بين‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬وبعد‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬الاتفاق،‭ ‬لم‭ ‬تقترح‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬خطة‭ ‬بديلة،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬يطالب‭ ‬به‭ ‬النواب،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬مشاورات‭ ‬اجرتها‭ ‬مع‭ ‬المعارضة‭ ‬ومع‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬أكثريتها‭ ‬المحافظة‭.‬

وقام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بإعداد‭ ‬تعديلات‭ ‬قد‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الإمساك‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بملف‭ ‬بريكست،‭ ‬وقد‭ ‬يعرض‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وافتتحت‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬النقاش‭ ‬داعية‭ ‬النواب‭ ‬“الى‭ ‬توجيه‭ ‬الرسالة‭ ‬الأكثر‭ ‬وضوحا،‭ ‬قدر‭ ‬الامكان“‭ ‬الى‭ ‬القادة‭ ‬الاوروبيين،‭ ‬ليشرحوا‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬يريدونه،‭ ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬استعدادها‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬

وتابعت‭ ‬ماي‭ ‬“أنا‭ ‬لا‭ ‬اتكلم‭ ‬عن‭ ‬تبادل‭ ‬جديد‭ ‬للرسائل،‭ ‬بل‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‭ ‬يكون‭ ‬ملزما‭ ‬قانونا‭ ‬لاتفاق‭ ‬الانسحاب“‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ايضا‭ ‬“ان‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬تغيير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلا‭. ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬أعرف‭ ‬بان‭ ‬استعدادات‭ ‬شركائنا‭ ‬الاوروبيين‭ ‬تجاهها‭ ‬ضئيلة“‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬“إلا‭ ‬أنني‭ ‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬بتفويض‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬استطيع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التغيير“‭.‬

وأعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ان‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬اتصلت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬برئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لحكومتها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كشف‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الحكومة‭ ‬أعلنت‭ ‬ماي‭ ‬أمام‭ ‬وزرائها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬عنها‭ ‬“أن‭ ‬تغييرات‭ ‬قانونية‭ ‬لل+باكستوب+‭ ‬(شبكة‭ ‬الامان)‭ ‬ستكون‭ ‬ضرورية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مجلس‭ ‬العموم“،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬البند‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬والمفترض‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬عودة‭ ‬الحدود‭ ‬الفعلية‭ ‬بين‭ ‬مقاطعة‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وجمهورية‭ ‬ايرلندا‭.‬

وتابع‭ ‬المتحدث‭ ‬“هذا‭ ‬يعني‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج“،‭ ‬مع‭ ‬تشديده‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬“تبقى‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬اذار/مارس“‭ ‬وهو‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لبريكست‭.‬