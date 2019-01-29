النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬يصوتون‭ ‬ضد‭ ‬بريكست‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق

ماكرون يرفض عرض ماي اعادة التفاوض
لندن – الزمان
صوت النواب البريطانيون مساء الثلاثاء على تعديل يرفض خروجا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 آذار/مارس. ونال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، تأييد 318 نائبا في حين رفضه 310.
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني الثلاثاء تراجعا كبيرا تزامن مع نقاش حول بريكست في مجلس العموم البريطاني،حيث تراجع سعر صرف الجنيه الى 1،3079 دولار، مقابل 1،3165 دولار. وكانت دعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء النواب البريطانيين الى اعطائها “تفويضا“ لاعادة التفاوض مع الاتحاد الاوروبي، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة مع الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي قبل شهرين من موعد بريكست. ومن قبرص التي يزورها، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الثلاثاء رفضه اعادة فتح المفاوضات هذه، معتبرا أن اتفاق الطلاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر هو “أفضل اتفاق ممكن ولا يمكن اعادة التفاوض“ بشأنه. ودعا ماكرون الحكومة البريطانية الى أن “تحدد سريعا“ لكبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه “المراحل المقبلة التي تتيح تجنب خروج من دون اتفاق، الامر الذي لا يتمناه احد، ولكن علينا مع ذلك أن نستعد له جميعا“.
وكان النواب البريطانيون رفضوا بأكثرية كبيرة في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الحالي اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض بشأنه على مدى اشهر بين تيريزا ماي والاتحاد الاوروبي. وبعد رفض البرلمان الاتفاق، لم تقترح تيريزا ماي خطة بديلة، خلافا لما كان يطالب به النواب، كما لم تتمكن من التوصل إلى توافق على خطة عمل جديدة خلال مشاورات اجرتها مع المعارضة ومع نواب من أكثريتها المحافظة.
وقام عدد من النواب بإعداد تعديلات قد تتيح لهم الإمساك بشكل أفضل بملف بريكست، وقد يعرض عدد منها على التصويت ابتداء من مساء الثلاثاء.
وافتتحت تيريزا ماي النقاش داعية النواب “الى توجيه الرسالة الأكثر وضوحا، قدر الامكان“ الى القادة الاوروبيين، ليشرحوا لهم ما يريدونه، كما أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع بروكسل.
وتابعت ماي “أنا لا اتكلم عن تبادل جديد للرسائل، بل عن تغيير كبير يكون ملزما قانونا لاتفاق الانسحاب“.
وقالت رئيسة الحكومة ايضا “ان التفاوض حول تغيير من هذا النوع لن يكون سهلا. هذا يعني اعادة فتح النقاش حول اتفاق الانسحاب، وهي خطوة أعرف بان استعدادات شركائنا الاوروبيين تجاهها ضئيلة“ قبل أن تضيف “إلا أنني اعتقد انه بتفويض من هذا المجلس استطيع الحصول على هذا التغيير“.
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية ان تيريزا ماي اتصلت الثلاثاء برئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بعد اجتماع لحكومتها، من دون كشف ما دار خلال هذا الاتصال.
وخلال اجتماع الحكومة أعلنت ماي أمام وزرائها، بحسب ما نقل المتحدث باسم الحكومة عنها “أن تغييرات قانونية لل+باكستوب+ (شبكة الامان) ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم“، في اشارة الى البند الموجود في اتفاق بريكست والمفترض أن يمنع عودة الحدود الفعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية، وجمهورية ايرلندا.
وتابع المتحدث “هذا يعني اعادة فتح النقاش حول اتفاق الخروج“، مع تشديده على أن رئيسة الحكومة “تبقى مصممة على مغادرة الاتحاد الاوروبي في التاسع والعشرين من اذار/مارس“ وهو الموعد المحدد لبريكست.