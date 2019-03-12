النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬يرفضون‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست

أوروبا لا تمانع النظر في طلب التأجيل
برلين – لندن – برلين – الزمان
رفض النواب البريطانيون للمرة الثانية الثلاثاء اتفاقا توصلت اليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل حول بريكست، ما يضع البلاد في حالة من الشك قبل نحو اسبوعين من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وصوت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتا مقابل 242. وقالت متحدثة اوروبية فوراً ان الاتحاد مستعد للنظر في طلب “معقول“ من المملكة المتحدة لإرجاء بريكست ،وقالت متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر “إذا قدّمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالاجماع“. وكانت في وقت سابق امس اعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الثلاثاء العرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست “واضحاً وواسع النطاق“، قبل ساعات من تصويت البرلمان البريطاني عليه. وصرحت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل “اليوم هو يوم مهم“.
وأضافت “أعتقد أن دول الاتحاد ال27 ممثلة ب(رئيس المفوضية الأوروبية) جان–كلود يونكر و(كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي) ميشال بارنييه قدموا مرة أخرى اقتراحات واضحة وواسعة النطاق تأخذ في الاعتبار مخاوف بريطانيا العظمى وتقدم الحلول لها“.
وتابعت “نريد أن تسير الأمور بيننا على ما يرام، ونريد خروجا منظما لبريطانيا، والان أصبح الأمر بيد البرلمان البريطاني للتوصل إلى قرارات، وسنتابع عن كثب ما يحدث اليوم وغدا وبعد غد في بريطانيا“.
وأشارت إلى أن “الأمر يعود الآن إلى البرلمان البريطاني، ولذلك لننتظر ونرى“ ما سيحدث.
ووصف ميشيل العرض الأوروبي الأخير بأنه “يد ممدودة“ واعرب عن أمله بأن يتوصل النواب البريطانيون إلى قرار “منطقي“.