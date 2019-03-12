النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬يرفضون‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست

أوروبا‭ ‬لا‭ ‬تمانع‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬التأجيل‭ ‬

برلين‭ – ‬لندن‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

رفض‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اتفاقا‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬حول‭ ‬بريكست،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الشك‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لمغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وصوت‭ ‬البرلمان‭ ‬ضد‭ ‬الاتفاق‭ ‬بغالبية‭ ‬391‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬242‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬اوروبية‭ ‬فوراً‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬مستعد‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬“معقول“‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لإرجاء‭ ‬بريكست‭ ‬،وقالت‭ ‬متحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬“إذا‭ ‬قدّمت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬طلبا‭ ‬مبرر‭ ‬الدوافع‭ ‬للتمديد،‭ ‬فإن‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ27‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للنظر‭ ‬فيه‭ ‬واتّخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بالاجماع“‭. ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬امس‭ ‬اعتبرت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬العرض‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬“واضحاً‭ ‬وواسع‭ ‬النطاق“،‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تصويت‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬عليه‭. ‬وصرحت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بلجيكا‭ ‬شارل‭ ‬ميشيل‭ ‬“اليوم‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬مهم“‭.‬

وأضافت‭ ‬“أعتقد‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬ال27‭ ‬ممثلة‭ ‬ب(رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية)‭ ‬جان–كلود‭ ‬يونكر‭ ‬و(كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي)‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬قدموا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬اقتراحات‭ ‬واضحة‭ ‬وواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مخاوف‭ ‬بريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وتقدم‭ ‬الحلول‭ ‬لها“‭.‬

وتابعت‭ ‬“نريد‭ ‬أن‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬بيننا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬ونريد‭ ‬خروجا‭ ‬منظما‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬والان‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬بيد‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬قرارات،‭ ‬وسنتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬وغدا‭ ‬وبعد‭ ‬غد‭ ‬في‭ ‬بريطانيا“‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“الأمر‭ ‬يعود‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬ولذلك‭ ‬لننتظر‭ ‬ونرى“‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭.‬

ووصف‭ ‬ميشيل‭ ‬العرض‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأخير‭ ‬بأنه‭ ‬“يد‭ ‬ممدودة“‭ ‬واعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬يتوصل‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬“منطقي“‭.‬