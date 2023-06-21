النمو الأخضر في الأمازون يدرّ مليارات للبرازيل

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتيح‭ ‬حماية‭ ‬غابات‭ ‬الأمازون‭ ‬المطيرة‭ ‬وجعلها‭ ‬محركاً‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام‭ ‬بدل‭ ‬قطع‭ ‬أشجارها،‭ ‬درَّ‮ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬للبرازيل‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬المقبلة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بيّنت‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬صناعات‭ ‬مستدامة،‭ ‬وتحديداً‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬والتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬الزراعة‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون،‭ ‬يمكن‭ ‬للأمازون‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬البرازيل‭ ‬قوة‭ ‬اقتصادية‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وأن‭ ‬تدرّ‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬8،31‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬سنوياً‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2050،‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭.‬

وضعت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬المكتب‭ ‬البرازيلي‭ ‬لمجموعة‭ “‬وورد‭ ‬ريسورسز‭ ‬إنستيتيوت‭” ‬واللجنة‭ ‬العالمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والمناخ،‭ ‬سيناريوهات‭ ‬عدة‭ ‬للمستقبل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لأكبر‭ ‬غابة‭ ‬مطيرة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬وضعها‭ ‬الراهن‭ ‬وحتى‭ ‬السيناريو‭ ‬الأمثل‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الإحجام‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬إزالة‭ ‬الغابات‭ ‬واعتماد‭ ‬النمو‭ ‬الأخضر‭.‬

والنمو‭ ‬الأخضر‭ ‬لن‭ ‬يتيح‭ ‬فقط‭ ‬حماية‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬بالوعات‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بل‭ ‬سيعزز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيجاد‭ ‬312‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬إضافية‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الغابات‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالى‭ ‬810‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬أو‭ ‬استرجاعها‭.‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬رافاييل‭ ‬فيلتران‭ ‬باربييري‭ ‬من‭ “‬دابليو‭ ‬آر‭ ‬آي‭ ‬برازيل‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬الذين‭ ‬يتخطى‭ ‬عددهم‭ ‬المئة‭ ‬متخصص‭ ‬إنّ‭ ‬‭”‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬البحثي‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬جعل‭ ‬الأمازون‭ ‬أولوية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬البرازيليين‭ ‬جميعهم‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬النموذج الذي‭ ‬سيجعل‭ ‬الأمازون‭ ‬عاملاً‭ ‬محفزاً‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬برمّته،‭ ‬هو‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬أهم‭ ‬فرصة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬الحديث‭”. ‬والدراسة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬تقنيات‭ ‬ونماذج‭ ‬اقتصادية‭ ‬قياسية‭ ‬توصّلت‭ ‬إليها‭ ‬مجموعات‭ ‬بحثية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬وجدت‭ ‬أنّ‭ ‬83‭%‬‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والمحاصيل‭ ‬والأخشاب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬الأمازون‭ ‬البرازيلية،‭ ‬جرى‭ ‬تصديرها‭.‬

وذكرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنّ‭ ‬المنطقة‭ ‬تعاني‭ ‬عجزاً‭ ‬تجارياً‭ ‬يبلغ‭ ‬114‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬سنوياً‭ (‬22،96‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬البرازيل‭ ‬والعالم‭.‬

وتُعدّ‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬بـ2،560‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬إضافية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ (‬نحو‭ ‬535‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬خطوة‭ ‬ضرورية‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬والتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬ذي‭ ‬إنتاجية‭ ‬عالية‭ ‬مع‭ ‬معدلات‭ ‬عمالة‭ ‬مرتفعة‭ ‬وقيمة‭ ‬مضافة‭ ‬عالية‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تكلفة‭ ‬التقاعس‭ ‬عن‭ ‬التحرك‭ ‬ستكون‭ ‬أعلى‭ ‬بمرتين‭ ‬بسبب‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬الحادة‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬