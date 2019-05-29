النمسا‭ ‬تودع‭ ‬أسطورة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرّات

فيينا‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬احتشد‭ ‬الآلاف‭ ‬الأربعاء‭ ‬داخل‭ ‬وفي‭ ‬محيط‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬ستيفن‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬لوداع‭ ‬أسطورة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬نيكي‭ ‬لاودا،‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬مهيبة‭ ‬لبطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬الذي‭ ‬طبعت‭ ‬مسيرته‭ ‬النجاة‭ ‬من‭ ‬حادث‭ ‬مروع‭ ‬في‭ ‬السبعينات‭. ‬ورحل‭ ‬لاودا‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬أصبح‭ ‬خلالها‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسماء‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة،‭ ‬وبقي‭ ‬حاضرا‭ ‬بقبعته‭ ‬الحمراء‭ ‬الشهيرة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬السباقات‭ ‬ورئيسا‭ ‬غير‭ ‬تنفيذي‭ ‬لفريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬سائقه‭ ‬البريطاني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬المراسم‭. ‬ووصل‭ ‬جثمان‭ ‬لاودا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬(السادسة‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش)‭ ‬في‭ ‬نعش‭ ‬بني‭ ‬اللون‭ ‬وبمواكبة‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬ثم‭ ‬نُقل‭ ‬الى‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬قرع‭ ‬الأجراس‭ ‬وتحت‭ ‬أنظار‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬انتظروا‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تحت‭ ‬المطر‭. ‬داخل‭ ‬الكاتدرائية،‭ ‬وضعت‭ ‬زوجة‭ ‬لاودا‭ ‬برفقة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أبنائه‭ ‬خوذته‭ ‬على‭ ‬النعش‭ ‬المحاط‭ ‬بأكاليل‭ ‬الزهور‭ ‬وصورة‭ ‬للنمسوي‭ ‬وهو‭ ‬يرتدي‭ ‬قبعته‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬تخفي‭ ‬آثار‭ ‬يحملها‭ ‬من‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬عام‭ ‬1976‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يسجى‭ ‬النعش‭ ‬حتى‭ ‬الظهر‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬لمنح‭ ‬الناس‭ ‬فرصة‭ ‬توديع‭ ‬بطلهم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬بعدها‭ ‬مراسم‭ ‬جنازة‭ ‬عامة‭ ‬وأخرى‭ ‬خاصة‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يسجى‭ ‬نعش‭ ‬نجم‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬الكاتدرائية،‭ ‬وهو‭ ‬تكريم‭ ‬مُنح‭ ‬سابقا‭ ‬لشخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬مثل‭ ‬رئيس‭ ‬أساقفة‭ ‬فيينا‭ ‬الكاردينال‭ ‬فرانتس‭ ‬كوينيغ،‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬السابق‭ ‬للإمبراطورية‭ ‬النمسوية–المجرية‭ ‬أوتو‭ ‬فون‭ ‬هابسبورغ‭. ‬وشكل‭ ‬وداع‭ ‬لاودا‭ ‬عنوانا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للصحف‭ ‬اليوم،‭ ‬ومنها‭ ‬«أوستيرايش»‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬صدر‭ ‬صفحتها‭ ‬الأولى‭ ‬«العالم‭ ‬كله‭ ‬يقول‭ ‬اليوم:‭ ‬وداعا‭ ‬نيكي!»‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬نمسوية‭ ‬أن‭ ‬هاميلتون‭ ‬سيحضر‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬مثل‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬فيراري‭ ‬الألماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل‭ ‬ومديره‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬النمسوي‭ ‬توتو‭ ‬وولف،‭ ‬لوداع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬1975‭ ‬و1977‭ ‬(فيراري)‭ ‬و1984‭ ‬(ماكلارين)‭.‬

وارتدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬قبعات‭ ‬بألوان‭ ‬فيراري‭ ‬أثناء‭ ‬وقوفهم‭ ‬خارج‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬الرومانية‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬القوطية،‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬امتد‭ ‬الى‭ ‬الشوارع‭ ‬القريبة‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬الوداع‭ ‬على‭ ‬لاودا‭. ‬وقال‭ ‬رولاند،‭ ‬الفني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬فيينا،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬«على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬(لاودا)‭ ‬واجه‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬جدا،‭ ‬لم‭ ‬يتذمر‭ ‬أبدا‭. ‬إنه‭ ‬مثال‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنمسا»‭.‬

أما‭ ‬المتقاعدة‭ ‬سوزان‭ ‬شيفلر،‭ ‬فقالت‭ ‬إنها‭ ‬أتت‭ ‬لتقديم‭ ‬التعازي‭ ‬بعدما‭ ‬استخدمت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬لاودا‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينها‭ ‬مرتان‭ ‬في‭ ‬قمرة‭ ‬القيادة‭ ‬معه،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رؤيته‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فيينا‭ ‬مرات‭.‬

وكشفت‭ ‬«كان‭ ‬دائما‭ ‬ودودا‭. ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نكرمه‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رائعا‭. ‬قيل‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬بخيلا،‭ ‬لكنني‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬تبرع‭ ‬كثيرا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأضواء»‭.‬

حتى‭ ‬بعد‭ ‬اعتزاله‭ ‬كسائق‭ ‬سباق،‭ ‬بقي‭ ‬لاودا‭ ‬لاعبا‭ ‬اساسيا‭ ‬في‭ ‬الحلبة،‭ ‬وآخر‭ ‬مناصبه‭ ‬كان‭ ‬كرئيس‭ ‬غير‭ ‬تنفيذي‭ ‬في‭ ‬مرسيدس‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬ولعب‭ ‬دورا‭ ‬مؤثرا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬قدوم‭ ‬هاميلتون‭ ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭.‬

وبعد‭ ‬فوز‭ ‬البريطاني‭ ‬الأحد‭ ‬بجائزة‭ ‬موناكو‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬اعتبرها‭ ‬«أصعب‭ ‬سباق‭ ‬خضته‭ ‬على‭ ‬الإطلاق»،‭ ‬أهدى‭ ‬الانتصار‭ ‬الى‭ ‬لاودا،‭ ‬مغردا‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«كان‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬أجلك‭ ‬يا‭ ‬نيكي‭. ‬روحك‭ ‬القتالية‭ ‬كانت‭ ‬بصحبتي‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭. ‬أعرف‭ ‬أنك‭ ‬تنظر‭ ‬الينا‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬وترفع‭ ‬قبعتك‭ ‬لنا‭. ‬أفتقدك‭. ‬إننا‭ ‬نفتقدك‭ ‬حقا‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬جعلناك‭ ‬فخورا‭ ‬اليوم‭. ‬أسطورة»‭.‬

–‭ ‬أغنياته‭ ‬المفضلة‭ ‬–

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬الوداع‭ ‬300‭ ‬ضيف‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬مع‭ ‬800‭ ‬مقعد‭ ‬إضافي‭ ‬و3‭ ‬آلاف‭ ‬مكان‭ ‬مخصص‭ ‬لوقوف‭ ‬الجمهور‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬كلمة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬السابقين‭ ‬النمسوي‭ ‬غرهارد‭ ‬برغر‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألان‭ ‬بروست،‭ ‬وكذلك‭ ‬الرئيس‭ ‬النمسوي‭ ‬ألكسندر‭ ‬فان‭ ‬دير‭ ‬بيلن‭ ‬وحاكم‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬السابق‭ ‬والممثل‭ ‬النمسوي‭ ‬الأصل‭ ‬أرنولد‭ ‬شوارتسنغر‭.‬

كما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬الأرجاء،‭ ‬بعض‭ ‬الأغنيات‭ ‬المفضلة‭ ‬للاودا‭.‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬سيخلد‭ ‬فيها‭ ‬لاودا‭ ‬الى‭ ‬الراحة‭ ‬الأبدية،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬عائلته‭ ‬عرض‭ ‬بلدية‭ ‬فيينا‭ ‬بتخصيص‭ ‬قبر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المقبرة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمسوية‭.‬

وتوفي‭ ‬لاودا‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زوريخ‭ ‬السويسرية،‭ ‬محاطا‭ ‬بأفراد‭ ‬عائلته،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬خضوعه‭ ‬لعملية‭ ‬زرع‭ ‬رئة‭.‬

ويعتبر‭ ‬لاودا‭ ‬أسطورة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬ألقابه‭ ‬الثلاثة‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬بسبب‭ ‬المحطة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬وهي‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬1976،‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارته‭ ‬فيراري،‭ ‬لحادث‭ ‬مروع‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬نوربورغرينغ‭ ‬الألمانية،‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إصابته‭ ‬بحروق‭ ‬بالغة‭ ‬لم‭ ‬يمح‭ ‬الزمن‭ ‬آثارها‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬وجهه‭.‬

التهمت‭ ‬النيران‭ ‬سيارته‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬عن‭ ‬المسار،‭ ‬ويدين‭ ‬ببقائه‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬السائقين‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬أخرجوه‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬بعدما‭ ‬ظل‭ ‬بداخلها‭ ‬لنحو‭ ‬دقيقة‭.‬

عاد‭ ‬لاودا‭ ‬المقاتل‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭… ‬والسباقات‭. ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬رقوده‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬المستشفى‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬والموت،‭ ‬أذهل‭ ‬الجميع‭ ‬بقراره‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬إيطاليا‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬آثار‭ ‬الحادث‭ ‬والاصابات‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬وجهه‭. ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموسم،‭ ‬نافس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬حتى‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬هانت‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭.‬

بعد‭ ‬عام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬الموت،‭ ‬توج‭ ‬لاودا‭ ‬في‭ ‬1977‭ ‬بلقبه‭ ‬العالمي‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬فيراري‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني،‭ ‬اختار‭ ‬اعتزال‭ ‬السباقات‭ ‬والانتقال‭ ‬الى‭ ‬تأسيس‭ ‬أعماله‭ ‬الخاصة،‭ ‬وأولها‭ ‬في‭ ‬1979‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬«لاودا‭ ‬للطيران»‭.‬

شغفه‭ ‬بالسباقات‭ ‬أعاده‭ ‬الى‭ ‬الحلبات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬ليقود‭ ‬سيارة‭ ‬ماكلارين،‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬توج‭ ‬مرة‭ ‬ثالثة‭ ‬وأخيرة‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1984‭.‬