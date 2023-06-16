النقيب والمهنة والفساد – صلاح الدين الجنابي

اصلاح أي مهنة يبدأ من طريقة اختيار النقيب، فاذا كانت معيارية وشفافة ونزيهة فهو يعمل على تحسين كل العمليات والطرائق التي تؤدي الى تطوير المهنة وترسيخ قيمها واخلاقياتها وصولا الى التقدير والاحترام المجتمعي، أما أذا كانت تخادمية ضبابية تكتلية فهو يعمل على إدارة الصراع السلبي بين النقابة والجهات المعنية لتحقيق منافع شخصية تخادمية تؤدي الى الجدل السلبي والتناحر الذي يفضي إلى إضعاف قيمها وأخلاقياتها وصولا لفقدان الثقة بالمهنة.

# فائدة نقابية: النقابة هي التي تعمل بالتعاون مع الجامعة على تطوير المهنة وأخلاقياتها ومع سوق العمل لحفظ حقوق أصحابها وحماية المجتمع وأصحاب المصالح من استخدام المهنة كوسيلة للتجاوز على حقوق الاخرين.