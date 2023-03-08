التخطيط تحدّد موعد إفتتاح طريق بسماية

النقل ينجز تصاميم قطار بغداد المُعلّق إستعداداً لتنفيذ المشروع

بغداد – خلود محمد

انجزت وزارة النقل، التصاميم الاساسية لمشروع القطار المُعلق في بغداد وتحديد مساراته.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تسعى الى انجاز مشاريع تساعد على تسهيل حرحة المرور ومعالجة الإزدحامات)، مبيناً نها (ستنفذ المشروع بضمن موازنة العام الجاري، بعد انهاء التصاميم الأساسية وتحديد المسارات)، واضاف ان (القطار من اهم المشاريع التي تمكّن من حل الاختناقات المرورية في بغداد)، واشار الى ان (هنالك مشاريع اخرى تعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظات وفق خطتها للعام الجاري، و تمت المباشرة في مشروع سكة حديد طريق التنمية، فضلاً عن العمل على تنفيذ خط ساوة حجامة ضمن منطقة الفرات الاوسط حيث بلغت نسبة الانجاز فيه اكثر من 80 بالمئة).

واوضح ان (النقل افتتح جسر على خط سكة حديد بغداد المسيب، لتخفيف الزخم في ايام الزيارات، الى جانب استمراره بإنجاز العديد من المشاريع المهمة بمشاركة تشكيلات الوزارة كافة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى). وبحث وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مع سفير الاتحاد الاوربي لدى العراق فيلا فاريولا، رفع الحظر عن الناقل الوطني العراقي. وذكر البيان ان (الجانبين ناقشا مجمل القضايا والملفات المتعلقة بتطوير قطاع النقل).

شركات دولية

موضحاً ان (السعداوي شدّد على توسيع افاق التعاون وتوسيع مجال الشراكات الدولية بين العراق والاتحاد الاوربي، في ميادين النقل والتنمية الاقتصادية، ورفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، وتطبيق شروط السلامة في الطيران)، من جانبه اشار السفير الى (اهمية تطوير مفاصل وقطاعات النقل والنهوض بتفعيل وانجاز المشاريع المتوقفة ووضع خطط جديدة).

كما وجّه السعداوي، ملاكات الوزارة في قسم شؤون المواطنين والموظفين، بتسهيل اجراءات وتسريع انجاز معاملات المواطنين، وفقاً للضوابط التي تضمن حقوقهم. وقال بيان امس انه (ناقش مع المديرين العامين متابعة البرنامج الحكومي، انسجاماً مع توجيهات رئاسة الوزراء والالتزام بالمنهاج الوزاري).

واشار الى (ضرورة معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل بما يخدم المواطنين والموظفين المحالين الى التقاعد)، منوهاً الى (اتخاذ اجراءات حقيقية تعالج الفساد، والنهوض بواقع الشركات وتعزيز الجهد الحكومي).

وباشرت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، التابعة الى الوزارة، بنقل الزائرين من بغداد بإتجاه مدينة كربلاء استعداداً لزيارة النصف من شعبان.

توفير خدمات

واوضح مدير عام الشركة، عبد العظـــــيم كرــيم غافل، في تصريح لـ (الزمان) امس ان (200 حافلة تحركت من بغداد نحو كربلاء، الى جانب مفارز مختلفة من اجل توفير الخدمات لزوارالشعبانية). في غضون ذلك، توقعت وزارة التخطيط ، ارتفاع نسب انجاز الطريق المؤدي الى مدينة بسماية السكنية، واستكمال المشروع نهاية العام الجاري. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية وتخطيط القطاعات التابعتان للوزارة، اطلعت ميدانياً على واقع المشروع، لتشخيص المعوقات ومعالجتها)، مبيناً ان (المشروع يتضمن تأهيل الطريق العام بغداد الكوت الرابط بين تقاطع الطاقة ومدينة بسماية، لمواجهة الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السيارات وتحسين مداخل العاصمة بغداد، والتقليل من الحوادث المرورية)، لافتاً الى ان (نسبة إنجاز المشـروع بلغت 62 بالمئة بكلفة بلغت نحو 92 مليار دينار)، واوضح انه (يشمل بناء جسر الرستمية الكونكريتي الثاني، وثلاثة جسور وتوسيع الطريق الرئيس من الطاقة الى مدينة بسماية من الجانبين بعرض 12 متر، الى جانب انشاء الكتف الخارجي بعرض بعرض ثلاثة امتار، وكذلك انشاء طريقين خدميين على الطريق بعرض ثمانية امتار سبعة امتار، وجسرين عند مداخل المناطق السكنية وانارتها، فضلاً عن ثلاثة جسور للمشاة).