النقل العراقية تعلن نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز

النقل تعلن نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز

بغداد – رنا الرفيعي

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي عن نجاح تحميل وتفريغ القطار التجريبي الثاني لزيت الغاز من مصافي الشعيبة في البصرة إلى مستودعات الحلة. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الخطوة جاءت لايجاد منافذ تسويقية وجعل السكك من الشركات الرابحة)، مؤكداً (تحميل مادة زيت الغاز من مصافي الشعيبة بواسطة احواض السكك التخصصية الى مستودعات الحلة).

وأضاف ان (قطار النفط التجريبي الثاني إلى مستودعات الحلة انجز مهمته بنجاح وهمة عالية حيث أشرفت على عملية التفريغ في مستودعات الحلة النفطي اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض والشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والمعنيين لانسيابية عملية نقل وتفريغ المشتقات النفطيه ليتم ابرام عقد الاتفاق بين الشركتين لزيادة طاقة التحميل لتعظيم الموارد المالية للسكك).

يشار الى أن القطار التجريبي الثاني المحمل بعشرة أحواض من زيت الغاز وصل بكامل طاقته التجريبية. وان شركة توزيع المنتجات النفطية أبدت ارتياحها للاهتمام البالغ من قبل السكك على وصول المادة بوقتها المحدد والذي يدل على حرص السكك على تأمين وصول المادة بسرعة وامان.