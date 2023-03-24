المرور يباشر إنتاح اللوحات ويعلن إغلاق جسر السنك

النقل يسيّر رحلات إلى مطار القاهرة الجديد بدءاً من نيسان

بغداد – خلود محمد

كشفت الشركة العامة للخطوط الجوية التابعة لوزارة النقل ،عن مباشرتها بتنفيذ رحلات الناقل الوطني الى مطار القاهرة الجديد في مصر في بداية شهر نيسان المقبل. وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة عملت بجهود إستثنائية واسكملت الموافقات الرسمية للإنتقال الى المطار الجديد، بدعم الوزير رزاق محيبس السعداوي)، مشيراً الى (تنفيذ اولى الرحلات المباشرة الى مطار القاهرة اعتباراً من شهر نيسان المقبل عبر جميع المطارات العراقية).

مبنى جديد

واوضح ان (هنالك تسع شركات تحالف عاملة في مبنى المطار الجديد، لتسهيل انتقال تشغيل رحلات الناقل الوطني اليها وتوسيع آفاق التعاون التجاري المشترك مستقبلاً).كما افصحت الشركة عن وصول مجموعة من المُعدّات المخصصة لنقل وحمل محركات الطائرات المقرر إستلامها قريباً ضمن العقد المبرم مع شركة جنرال إلكتريك لصناعة المحركات. وذكر حسين في تصريح ان (الوزير يشرف متابعة واستلام المحركات الجديدة)، لافتاً الى ان (الشركة وصلت لمراحل متقدمة من التجهيز، حيث بدأت عملية التهيئة تمهيداً للشحن الى مراكز الصيانة المتخصصة لتركيبها على الطائرات بعد إستكمال جمع المتطلبات)، من جانبه شدّد السعداوي على (الالتزام بالاسقف الزمنية المحددة لإعادة طائرات الناقل الوطني المتوقفة الى الخدمة مجدداً)، مؤكداً ان (هنالك ثمانية محركات يجري العمل على إصلاحها في شركات معتمده لدى شركة بوينك للإسراع في انهاء صيانتها وتجهيزها وإعادة تركيبها على الطائرات وتشغيلها للعمل ضمن الاسطول الجوي). واطلّع رئيس سلطة الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الاسدي، على مراحل العمل في مطار كربلاء الدولي. وقال بيان امس ان (المرحلة الأولى ستسع ثلاثة مليون مسافر والمرحلة الثانية ستة مليون اما الثالثة ستشمل ثمانية مليون مسافر)، مبيناً ان (شركة ادبي الفرنسية ستنفذ المشروع على مراحل، في مساحة قدرها 17 الف دونم)، ونوه الى (متابعة الاسدي ميدانياً لمراحل عمل المطار بما فيها المدرج وساحة وقوف الطائرات وبرج المراقبة الجوية والمرافق الخدمية الاخرى)، مؤكداً (اهمية استكمال المتطلبات الدولية التي يعمل عليها الطيران المدني استناداً الى تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو، بما ينسجم مع مجالات السلامة الجوية وامن الطيران والنقل الجوي).

وباشرت مديرية المرور العامة، بوضع خطة متكاملة لعملها والبدء بانتاج اللوحات المرورية. وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العميد زياد القيسي في تصريح امس إن (وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف مدير المرور اللواء طارق الربيعي،تم رفع مقترحات لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لحل مشاكل مديرية المرور ومنها اللوحات المرورية،حيث اصدرت الحكومة قرارات لحل مشاكل المديرية ،حيث وضعنا خطة متكاملة لتنفيذ هذه التوصيات).

إنتاج لوحات

تابع ان (معمل اللوحات المرورية سيقوم بإنتاج اللوحات المرورية قريبا)، واشار الى ان (قرارات مجلس الوزراء ستنفذ بشكل صحيح وبالتالي ستزول جميع مشاكل المديرية وتنعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين). بدوره ، افادت المديرية ،بأغلاق جسر السنك ببغداد لاغراض الصيانة. وقال مصدر في المديرية إنه (تم اغلاق الجسر أمام حركة المركبات لإجراء الصيانة).