زيادة رحلات مطار كركوك لثلاث دول

النقل يستحدث خطاً جديداً للناقل الوطني بين بغداد والدمام السعودية

بغداد – خلود محمد

افتتحت الشركة العامة للخطوط الجوية التابعة الى وزارة النقل، خطاً جديداً للناقل الوطني بين بغداد ومدينة الدمام السعودية. وذكر مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة افتتحت الخط انسجاماً مع توجهات وبرامج الوزارة في توسيع النشاط التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين)، مبيناً ان (الشركة ستضيف وجهات جديدة إقليمية ودولية، استناداً الى البرنامج الحكومي للإنفتاح على مختلف بلدان المنطقة والعالم). وسجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في النقل، 18 هزة ارضية خلال شهر شباط الماضي. وقالت مديرة قسم الرصد، سميرة رضا خلف، في تصريح امس ان (العدد الكلي للهزات الأرضية المُسجلة في الشبكة لشهر شباط الماضي، بلغت 18 هزة منها 11 في العراق وخمسة في إيران، وهزتان في تركيا)، مشيرة الى ان (قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين 1 الى8 درجة، في حين تراوحت اعماقها البؤرية بين 5 الى 23 كيلومتراً).

نسب متفاوتة

واضافت ان (النشاط الزلزالي تركز في محافظات نينوى و ميسان وكركوك والأنبار)، مبينة ان (بعض الهزات في سوريا وتركيا وايران وصل ضجيجها الى مدن العراق في كردستان وبعض المحافظات بنسب متفاوتة دون تسجيل اصابة بشرية او مادية). في غضون ذلك، واصلت شركة سكك حديد العراق، احدى تشكيلات الوزارة، اعمال الصيانة لخط سكة صلاح الدين. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (ملاكات الشركة في قسم المشاريع، باشرت اعمالها لصيانة السكة، بإشراف مدير عام الشركة، يونس خالد جواد، حسب توجيهات الوزير، رزاق محيبس السعداوي)، ونوه الى ان (الحملة شملت اللحام وفرش طبقة حجر التحكيم للسكة ضمن قطاع تكريت، ضمن اعمال مشروع خطة سكة حديد بغداد بيجي، لتأمين وصول قطارات النفط الخام والمشتقات النفطية). وفي كركوك، اوضح المحافظ ، راكان سعيد الجبوري، ان عدد الرحلات الجوية في مطار كركوك الدولي، منذ افتتاحه في تشرين الأول الماضي، بلغ 320 رحلة، لافتاً الى سعي المحافظة لزيادة عدد الرحلات الخارجية الى ثلاث دول عربية. وذكر الجبوري في تصريح تابعته (الزمان) ان (المحافظة تسعى الى زيادة الرحلات الخارجية، عبر شركتي الخطوط العراقية والتركية وشركات اخرى، قبل حلول الصيف بإتجاه الأردن والإمارات ولبنان)، مضيفاً ان (المطار سيوفر خدمات الشحن الجوي قريباً)، مؤكداً انه (قدم خدماته لأكثر من 20 الف مسافر من ابناء كركوك والمحافظات المتاخمة بحدود 3,5 مليون مسافراً، فضلاً عن تسجيله رحلات مستمرة لوفود حكومية رسمية وعسكرية واممية)، واشار الى (مساهمته في تنشيط القطاع الاقتصادي والصناعي والاستثماري).