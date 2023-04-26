النقل يحيي خطة التاكسي النهري في بغداد والمحافظات

بغداد – خلود محمد

كشفت وزارة النقل عن مشاريع التاكسي النهري العاملة وتلك التي هي على وشك الإنجاز ـ في العاصمة بغداد وثماني محافظات أخرى، مؤكدة أنها ستكون مشاريع خدمية وترفيهية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل، في بيان أمس إنّ (وزير النقل وجّه الشركة العامة للنقل البحري، بالعمل على تفعيل وإنجاز جميع مشاريع التاكسي النهري في بغداد والمحافظات، بما يوفر خدمات نقل آمنة ومناسبة للمواطنين).

وأضاف البيان، ان المنهاج الوزاري يتبنى دراساتٍ وخططاً خاصة بتطوير مشاريع النقل النهري في عدد من المحافظات، وبالتالي فان كثيرا من تلك المشاريع الخدمية والترفيهية ستدخل الخدمة قريبا، في أماكن سياحية و مدينية. وفصّل البيان الحديث عن المراسي والمحطات النهرية التابعة لوزارة النقل، في العاصمة بغداد، وثماني محافظات أخرى، موضحة أن هناك أربعة مراسٍ في بغداد وهي (مرسى الجادرية، الكاظمية، العطيفية، ومرسى خضر الياس).

افتتاح مرسى

وتابع البيان، ان محافظة واسط تضم (مرسى شمال السدة ومرسى جنوب السدة)، أما محافظة بابل فتضم (مرسى الكورنيش (الافتتاح قريبا) ومرسى المنتجع (الافتتاح قريبا)، وفي النجف الأشرف هناك (مرسى الكوفة). فيما تعمل الوزارة على استكمال اجراءات افتتاح مراس هي قيد الموافقات الحكومية في محافظة كربلاء المقدسة.

وزاد البيان، ان محافظة البصرة تضم (مرسى رصيف العشار، مرسى القصور الحكومية، ومرسى موقع MKG المتكامل)، وفي محافظة ذي قار يعمل (مرسى سوق الشيوخ ومرسى الجبايش). في حين تضم الرمادي ـ مركز محافظة الأنبار ـ (مراسٍ قيد الموافقات الحكومية). وفي محافظة نينوى هنا ايضا مراس قيد الموافقات الحكومية، والتي تعمل الوزارة على استكمال إجراءاتها قريبا، لإدخالها الخدمة.

ونقل البيان عن وزير قوله ان (إدخال تلك المشاريع في الخدمة سيعظم الموارد الاقتصادية للدولة، كما انه يدعم قطاع السياحة، ويخفف من الزحامات المرورية أيضا).

من جهة أخرى في اليوم الأول الذي دخل فيه إلى وزارة النقل، اشتبك وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي مع العقبات والمعرقلات التي تقف أمام مشروع ميناء الفاو الكبير والمشاريع المرتبطة به، لأنه يدرك أهمية جغرافيا العراق، وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على حياة العراقيين إيجابا وفي خدمتهم. يقول السعداوي، إن طريق التنمية (سيعزز التعاون الإقليمي ويطور التجارة ويقوي اقتصادنا وعلاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة والعالم). تحركات السعداوي في مختلف الاتجاهات، بددت الشكوك في عدم إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، وصار الكثير يتحدث عن نسب إنجاز، تتعاظم شهرا بعد شهر، فكلما زار الوزير مشاريع الميناء في محافظة البصرة، دفع بعجلة مراحل الانجاز شوطا كبيرا، لينتقل بعد ذلك للعمل على طريق التنمية، الذي يربط الشرق بالغرب انطلاقا من ميناء الفاو، الذي يتصدر أجندة عمل السيد الوزير .

وقال ان (الرؤية الحكومية تتطلع لتحويل العراق إلى مركز تجاري دولي بين آسيا وأوروبا، وبالتالي فإن طريق التنمية يكتسب أهمية كبيرة في هذا الإطار، مشيرا الى ان دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني طرح على الجانب التركي، في زيارته الأخيرة الى تركيا، والتي رافقه خلالها وزير النقل ، منهاج حكومته الذي يتمحور حول تحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي). وبين السعداوي ان مشروع طريق التنمية يشتمل على ممر الطريق السريع وخط للسكك الحديد ويمر عبر اكثر من تسع محافظة عراقية وصولا إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين وأوروبا عبر اسطنبول.

واشار السيد الوزير ، الى ان العراق وتركيا اتفقا على الشروع بطريق سكك حديد، يبدأ من البصرة حتى الحدود التركية، مؤكدا انه (مشروع سيكون مفيدا لجميع دول المنطقة). ومن أنقرة وجه رئيس مجلس الوزراء دعوة الى دول الجوار للحضور إلى بغداد، لمناقشة مشروع طريق التنمية، لأنه مشروع ليس للعراق وتركيا فقط، بل للمنطقة والعالم، لأنه ممر عالمي لنقل البضائع والطاقة. وأكد (نتطلع من هذا المشروع العملاق الذي سيمتد على مساحة تزيد على 20 ميلاً مربعاً، الى فتح الطريق أمام وثبة اقتصادية للعراق).

دعوة سفراء

وبعد رجوعه الى العاصمة بغداد، دعا السعداوي سفراء تسع دول من الجوار والمنطقة، الى اجتماع، وجه خلاله الدعوة الى وزراء تلك الدول عبر ممثليهم الدبلوماسيين في العراق، لحضور الاجتماع العراقي المرتقب ببغداد، لمناقشة مشروع طريق التنمية، وأهمية الالتحاق بركب العراق، في مشروعه التنموي، الذي سيغير موازين المنطقة في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية أيضا. وقال خبراء ان (الخارطة التي وضع السعداوي يده عليها، هناك مساران مقترحان لطريق التنمية: طريق بري للشاحنات، وخط سكك حديدية سريع للمسافرين والبضائع بطول الف و175 كيلومترا، من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة الى الحدود التركية).

وأضافوا (ستكون جميع الطرق التي أعلنت إدارة السعداوي موافقتها عليها، مراقبة ومؤمنة، فضلا عن وجود مناطق خاصة لاستراحة للركاب، واخرى للتحميل والتفريغ. ويبدأ خط السكك من ميناء الفاو الكبير باتجاه شمال البلاد، وبطاقة استيعابية في مرحلته الاولى ستكون 3.5 مليون حاوية، على أن ترتفع الى 7.5 مليون حاوية في مرحلته الثانية. أما القطار المحدد لوضعه ضمن مسار السكك الحديد فتقدر سرعته التصميمية بحدود 300 كيلو متر بالساعة. فيما سيكون القطار الثاني مخصصا للحمل، وبسرعة تتراوح بين 130 و 140 كيلو مترا في الساعة). وأشاروا الى ان (الطريق البري سيكون مخصصا لنقل البضائع بثلاثة مسارات، تنطلق جميعها من البصرة).

ولكي تكون هناك ضابطة للعمل على المشـــروع، قسمت إدارة الوزارة، طريق التنمية الى 15 جزءا، وأكدت أنها تعمل على إنجازه في العام 2028.