السوداني: قريباً المباشرة بمشروع تأهيل وتوسعة مطار بغداد

النقل يحدّد شروط دخول مركبات المسافرين أو ذويهم إلى صالة المغادرة

بغداد – الزمان

حددت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل، شروط مرور المسافرين بمركباتهم الخاصة الى مطار بغداد، واكدت الى ان هذه الخطوة هي الاولى من نوعها منذ 20 عاما.وقال رئيس السلطة عماد الاسدي في تصريح امس انه (استناد لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت السلطة بجملة من التحضيرات والاستعدادات لاعادة افتتاح طريق المطار امام المسافرين بمركباتهم الخاصة او لمن يستطيع ان يقوم بايصالهم بمركبته على ان يمتلك المسافر تذكرة سفر وجواز)، واضاف ان (هناك اجراءات تخضع لها المركبات من التفتيش والتدقيق بواسطة رجال مديرية المرور العامة)، مؤكدا (وجود انسيابية لجميع الداخلين للمطار من المسافرين)، وتابع ان (الهدف من ذلك ، هو ايصال المسافر الى باب صالة المطار ومن ثم امامهم خيارات اخرى وهي ترك المركبة في موقف المطار، او ايصال المسافرين الى بوابة الصالة ومن ثم المغادرة)، واشار الى ان (هذه الخطوة لم تكن موجودة منذ عشرين عاما)، واوضح الاسدي ان (السلطة تجاوزت جميع الاخفاقات ومتأكدين من سلامة الاجراءات وسلاستها)، متعهدا بـ (خطوات اخرى للقادمين من خارج العراق وللمستقبلين لهم في المطار)، واستطرد بالقول ان (جميع هذه الاجراءات تمت بناء على شعار ان الحكومة الحالية حكومة خدمات، وبدورنا نقوم بخدمة المواطن والمسافر).

مركبات خاصة

وأعلن السوداني، في وقت سابق ، فتح طريق المطار كمرحلة أولى أمام المركبات الخاصة بالمواطنين المسافرين. وأوضح خلال الافتتاح (اتخذنا القرار والإشراف على عملية السماح لدخول المواطنين إلى المطار الدولي)، واضاف ان (المرحلة الأولى تتضمن دخول المغادرين بمركباتهم الخاصة الى داخل المطار والسفر)، وتابع ان (المرحلة الثانية من افتتاح الطريق السماح للمغادرين، وكذلك من يريد أن يستقبل أحد أصدقائه أو أفراد عائلته)، ومضى الى القول ان (هذا الإجراء ضمن توجهات الحكومة نحو إزالة كل ما يعرقل تقديم الخدمة للمواطن)، ولفت الى ان (ذلك هو نوع من الخدمة، وهو منح المواطن خيارات التوجه بمركبته الشخصية بدلاً من تأجير المركبة، وركنها في الكراج الموجود في المطار)، مؤكدا ان (قطاع الطيران من القطاعات المهمة وأحد واجهات البلد، والخدمة التي تقدم في المطار هي واحدة من أهم الخدمات التي تعكس صورة البلد واستقراره ونوعية الخدمات واهتمام الحكومة والجهات الرسمية بالمواطنين ومنهم المسافرون)، وشدد على القول ان (قطاع الطيران يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة،وأننا نولي منذ بداية تشكيل الكابينة الوزارية هذا القطاع اهتماماً على مختلف الأصعدة)، مبينا ان (مطار بغداد هو واجهة مهمة في العراق، ،لذلك وضعنا مشروع تأهيل وتوسعة المطار كواحدة من أولويات المشاريع التي ننتظر في النصف الثاني المباشرة في التعاقد بعد الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية بإعداد محفظة استثمارية لهذا المطار، وعرضه أمام الشركات العالمية المختصة). في غضون ذلك ، كشف مصدر ،عن اجراء الحكومة تغييرات بمناصب مديري المنافذ الحدودية في محافظة البصرة. وقال المصدر ان (التغييرات التي جرت طبيعية دون وجود اي خلل يذكر في عملهم وتدوير مناصب مديري المنافذ حالة طبيعية تحدث في كل وقت )، واضاف ان (التغييرات شملت منافذ مطار البصرة الدولي وميناء ام قصر وسفوان الحدودي والشلامجة)، على حد تعبيره.