الموانئ 48 مليار دينار خلال آذار الماضي

النقل يتدارس نشاط مشاريع النقل الجماعي وتوفير الحافلات الكهربائية

بغداد – ابتهال العربي

افصحت وزارة النقل، عن توجهها لتفعيل النقل الجماعي داخل بغداد، واشارت الى تقديم الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع الحافلة بغداد والتفاهم مع البنك الدولي لشراء حافلات كهربائية بما يخدم الحد من الازدحامات المرورية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعتزم تقديم عدد من المشروعات الخدمية في بغداد والمحافظات، عبر اسطول الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، بما ينسجم مع البرنامج الوزاري والحكومي)، واضاف ان (الشركة توجهت لشغيل 250 سيارة من اصل 505)، مشيرة الى (دراسة تفعيل العدد المتبقي من السيارات الى جانب مشاريع تكسي مدينة بغداد و النجف و الفلوجة)، مؤكدا ان (الوزارة بصدد إبرام عدة عقود تأجير و نقل موظفي بعض الوزارات).

طابق واحد

مبينة ان (تخصيص اسطول من الحافلات ذات الطابق الواحد و الطابقين للنقل الجماعي، للمساهمة بنقل المواطنين داخل بغداد و بعض المحافظات)، واشار الى ان (الوزير رزاق محيبس السعداوي وجّه بمواجهة ازمة الازدحامات مع المشاريع الحكومية عبر تفعيل اسطول الشركة)، واكد ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء، قدّمت مشروع الحافلة بغداد لتقليل الوزخم المروري بالعاصمة، الى جانب التفاهمات مع البنك الدولي على تقديم الدعم لشركة نقل المسافرين والوفود، عن طريق شراء حافلات كهربائية، لتقليل كلف الوقود). في غضون ذلك، نقل الاسطول البري، 10 الاف من حمولة الحنطة خلال وقت قياسي الى سايلوات التجارة. وقال البيان ان (اسطول الشركة العامة للنقل البري التابعة الى الوزارة، نقل كميات من الحنطة الاسترالية في ميناء ام قصر)، مبيناً ان (هذا النشاط يجري وفق التعاون والعقد المشترك بين وزارتي النقل والتجارة، استناداً الى التوجيهات الحكومية لنقل المواد الغذائية التي تصل الى ارصفة الموانئ وتسهيل ايصالها الى مخازن سايلوات المحافظات)، واضاف ان (الاسطول البري يستعد لنقل حولة باخرة سترسو قريباً، فضلاً عن تنفيذه اكثر من 200 نقلة خلال المدة القريبة الماضية). واوضحت الوزارة ان عدد طائرات الناقل الوطني الداخلة في الخدمة بلغت 38 طائرة من مختلف المناشئ العالمية. وذكر بيان امس ان (الوزارة تسلّمت طائرات حديثة من شركتي ايرباص و بوينغ)، لافتاً الى (استلام طائرتين خلال العام الجاري وتسلم عدد اخر حتى عام 2027). ومضت الوزارة بإعتماد البوابات الالكترونية في المرائب. وقال بيان امس ان (النقل يعتزم شمول عدد من مرائبها ضمن خطط الحداثة والتطوير على الخطتين الاستثمارية والتشغيلية، والتشغيل المشترك)، مبيناً انه (سيشمل مرآب الكاظمية الأول والثاني في بغداد، ومرائب ميسان وكربلاء وبابل وواسط).

تعزيز مرائب

واشار الى ان (هذا العمل جاء لتطوير قطاعات النقل كافة، لتعزيز المرائب بالتكنولوجيا واعتماد الجباية الالكترونية الذكية)، مؤكداً ان (الوزارة ستفتتح خلال المدة المقبلة عدداً من المرائب تم شمولها بالجباية الالكترونية)، واوضح بشأن المرائب العشوائية، ان (هنالك توصيات صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بإلزام العمليات المشتركة وعمليات بغداد بالقضاء على المرائب والساحات العشوائية في بغداد لدعم سعي الحكومة بحل الزخم المروري). على صعيد متصل، ارتفعت ايرادت الموانئ الى 48 مليار دينار خلال شهر اذار الماضي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة سجّل زيادة بلغت 48 مليار دينار، ويعد اعلى الايرادات لشركة الموانئ خلال العام الجاري)، منوهاً الى ان (الوزارة اوعزت بالتخطيط والتنسيق شركة الموانئ وادارة ميناء ام قصر الشمالي، لتذليل العقبات التي تواجه المستورِدين وشركات النقل عبر زيادة الخطوط الملاحية الناقلة).