توجيه حكومي باعادة النظر في تكليف مدير قسم السلامة الجوية

النقل يبحث تخفيض تذاكر السفر وعودة الطائر الأخضر إلى أوربا

بغداد – خلود محمد

افصحت وزارة النقل، عن مباحثات جديدة لتخفيض تذاكر السفر وعودة الطائر الأخضر للتحليق فوق الأجواء الأوربية.

واوضح مدير الشركة العامة للخطوط الجوية كريم كاظم حسين في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة تبذل جهودها من اجل تجاوز العقبات التي تواجه الطيران العراقي، والعودة للطيران في اوربا).

طيران عراقي

مشيراً الى ان (العراق سيشارك في مؤتمر سيُعقد منتصف آذار الجاري، لاستعراض المشكلات بشأن الحظر الأوربي على الطيران العراقي، بحضور وكالة سلامة الطيران الاوربية)، وتابع ان (الشركة وضعت دراسة جديدة لأسعار تذاكر الطيران والعمل جارٍ لتخفيضها).

وتوجهت الزارة ، لشراء سفن حديثة ومتطورة من مناشئ عالمية بعد تحقيقها نسب إنجاز في ميناء الفاو بلغت 41 بالمئة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة وضعت خطة لشراء سفن حديثة ومتطورة من مناشئ عالمية مختصة في مجال النقل البحري، لزيادة اعداد السفن في الشركة العامة للنقل البحري بإشراف الوزير رزاق محيبس السعداوي)، واضاف ان (الوزارة لديها ست سفن كبيرة بمختلف الحمولات، في محافظات بغداد والبصرة و الحدباء و المثنى و القرنة والاصمعي)،لافتاً الى ان (شراء السفن سيعزز قدرة الناقل الوطني في نقل جميع الحمولات من داخل العراق وخارجه).

واضاف ان (النقل لديه 40 زورقاً نهرياً بين جميع المحافظات التي تمر فيها الأنهار).

بيناً ان (الشركة العامة للموانئ، جهزت خطة لتطوير اعمال الموانئ، اهمها ميناء الفاو الكبير، بضمن المنهاج الحكومي)، ونوه الى ان (نسب الانجاز في ارصفة ميناء الفاو وصلت الى 41 بالمئة، فضلاً عن تطوير موانئ ام قصر الشمالي والجنوبي، ومواصلة اعمال رفع الغوارق البحرية من الممرات الملاحية، وزيادة اعماقها مما يجعلها تستوعب اعداداً كبيرة من البواخر ذات الحمولات المختلفة).

على صعيد متصل، نقلت الشركة العامة لسكك حديد العراق، احدى تشكيلات الوزارة 768 حوضاً من مادة النفط الاسود، خلال الشهرين الماضيين عن طريق الاحواض التخصصية.

وقال مدير عام السكك، يونس خالد جواد، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الشركة نقلت الاحواض من مواقع التحميل في مصافي الدورة والصمود بيجي الى مواقع التفريغ في ميناء ام قصر)، مبيناً انها (نقلت 3 الاف طن يومياً الى شركة سومو لنقل المنتجات النفطية، في وزارة النفط، حسب التعاقد بين الجهتين). واطلقت الوزارة، خدمة النقل الداخلي عبر حافلاتها في محافظة واسط بعد انقطاع دام لأكثر من 20عاماً.

تحسين خدمات

وذكر مدير عام شركة المسافرين والوفود، عبد العظيم غافل، في تصريح امس ان (الشركة باشرت بتفعيل حركة الحافلات في المحافظة خدمة للأهالي والطلبة، حسب توجيهات الوزير رزاق محيبس السعداوي، التي جاءت في اطار تحسين خدمات النقل في واسط)، واضاف غافل ان (خط النقل يتحرك من ناحية واسط القديمة الى مدينة الكوت مركز المحافظة وبالعكس). فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،باعفاء مدير قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني.

واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع عن مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي جاء فيها انه (بناء على توجيه رئيس الحكومة ،لاخذ ما يلزم بشأن اعادة النظر بتكليف مدير قسم السلامة الجوية وفي سلطة الطيران ،على ان يكون الاختيار على اسس ومعايير تتسم بالكفاءة والنزاهة).