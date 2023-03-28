النقل يباشر تخفيض تذاكر السفر للمتقاعدين

بغداد – فائز جواد.. انهت شركة الخطوط الجوية التابعة لوزارة النقل ، جميع الإجراءات لمنح المتقاعدين نسبة تخفيض 25 بالمئة على سعر تذاكر السفر لمرة وأحدة سنوياً. وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقته (الزمان) امس أن (هذه الخطوة جاءت إستناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف مباشر من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي ،التي تعتبر أقل مايمكن تقديمه لهذه الشريحة المهمة)، وشار الى (حرص الشركةعلى تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الحكومية خدمة للصالح العام). كما أكدت الوزارة ، سعيها المتواصل لفتح ممرات جوية دولية جديدة. وقال البيان إن (الخطوط الجوية تسير بخطى ثابتة نحو فتح وجهات جديدة لتطوير خدمة العملاء بشكل كامل)، واشار الى ان (الخطط والدراسات التي اشتمل عليها البرنامج الوزاري ، تسعى الى إحداث تغيير شامل في جميع الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية للعملاء)، مؤكدا ان (الشركة تعمل على تطوير منظومتها بالكامل من خلال طرح خدمات جديدة لتوفير سبل الراحة للمسافرين على متن أسطولها الوطني)، واستطرد بالقول انه (استجابة لتوجيهات الوزير، عقدت الشركة اجتماعات منتظمة مع الجهات الدولية المعنية، بحثت خلالها فتح وجهات دولية جديدة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو).