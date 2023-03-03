النقل: تخفيض تذاكر 3 حالات

بغداد – خلود محمد

منحت وزارة النقل، تخفيضاً بنسبة 90 بالمئة لمرضى السرطان و 50 بالمئة للمعوقين وللمتقاعدين نسبة 25 بالمئة لمرة واحدة بالسنة على متن الخطوط الجوية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة اكدت التزامها بالإجراءات التي وجّه بها رئيس الوزراء، محمد السوداني، لدعم شريحة المتقاعدين)، مبيناً ان (النقل شدد على الخطوط الجوية، بضرورة الالتزام بقرار منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة 25 بالمئة ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة، ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية، التي اطلقتها رئاسة الوزراء مؤخراً)، واشار الى ان (الشركة تعمل على شمول عدد من الفئات في تخفيض اسعار التذاكر الخاصة بالناقل الوطني لتشمل التخفيضات مرضى السرطان بنسبة تصل الى 90 بالمئة، والمعاقين بنسبة 50 بالمئة على متن الطائر الاخضر)، واضاف انها (تجتهج على نقل جثامين العراقيين مجاناً الى العراق). على صعيد متصل، احتفت الخطوط الجوية، بإستلامها طائرة جديدة من طراز بي 737 ام اي ماكس الامريكية. وذكر البيان ان (الشركة اقامت احتفالية بمناسبة إستلام الطائرة الجديدة، برعاية وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي)، واوضح مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، في كلمة اثناء الحفل، ان (الطائرة وصلت الى بغداد بقيادة طاقم عراقي، وهي الطائرة الأولى التي يتم إستلامها ضمن العقد المبرم مع شركة بوينك الامريكية)، مضيفاً ان (العدد المتبقي من الطائرات حدد الجانبين مواعيد إستلامها خلال الأشهر المقبلة)، ونوه الى ان (الشركة ماضية بخطتها لتحديث اسطولها الجوي استناداً مع البرنامج الحكومي، الى جانب الالتزام التام بخطوات رفع الحظر الاوروبي عن الطائر الأخضر وتذليل جميع العقبات للنهوض بالخطوط الجوية وقطاع النقل بصورة عامة). و اوضحت الوزارة، تفاصيل بشأن حادثة موقع ميناء الفاو. وذكر البيان ان (الوزارة كشفت عن وقوع الحادث خارج حدود المشاريع الخمسة في الميناء)، ولفت الى ان (سوء الأحوال الجوية تزامن واثّر على حدوث خلل في سفينة حفر الاعماق اثناء عمليات صيانة الحفارة، في الموقع الكائن خارج حدود المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير)، مبيناً ان (شركة الموانئ فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث)، ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة الى (توخي الدقة في نقل الاخبار، والحصول عليها من المصادر الرسمية للوزارة وشركة الموانئ العامة التابعة للنقل).