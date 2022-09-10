النقل: بدء دق ركائز أرصفة ميناء الفاو الكبير

بغداد – خلود محمد

اعلنت إدارة الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، البدء بعملية دق الركائز للاعمدة التخصصية في الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير . وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تغييرا بين يوم واخر يحصل في ملامح الميناء ، اذ تسير نسب إنجاز المشاريع بخطى ثابتة تفوق ما مخطط لها. وقال مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي ، واضاف ان (العمل في محطة الحاويات وفي الجدار الكونكريتي للارصفة الخمسة فضلاً عن الطريق السريع والطرق الداخلية للميناء والقناة الملاحية جميعها تسابق الزمن والتوقيتات التي وضعت لها). واشار الى ان (معالم المرحلة الاولى من إنشاء منظومة الارصفة الجديدة في ميناء الفاو الكبير والمكونة من خمسة أرصفة تخصصية قاربت على الوضوح وفق ما صرحت به الشركة المنفذة). واكدت الشركة ان (تنافسية الموانئ ستزداد بالمستقبل القريب بعد استكمال انجاز الأرصفة الخمسة والامر الذي سيجعل الفاو مقصدا رئيسيا وبوابة للممر التجاري الدولي).