النقل العام في لوكسمبورغ مجاني لكنه منافسة المركبات الخاصة

لوكسمبورغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تواجه‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬مع‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬ارتيادها‭ ‬بات‭ ‬مجانياً‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭. ‬ويقول‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬النقل‭ ‬لدى‭ ‬مركز‭ “‬ليسر‭” ‬للبحوث‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬ميرلان‭ ‬جيلار‭ ‬إنّ‭ “‬ثقافة‭ ‬السيارة‭ ‬مهيمنة‭ ‬جداً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬استقطاب‭ ‬السكان‭ ‬نحو‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬مسألة‭ ‬معقدة‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭”.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬سجّل‭ ‬البلد‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬650‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬ويقع‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬ثاني‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬لاستخدام‭ ‬السيارات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬ما‭ ‬معدّله‭ ‬681‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭ ‬لديهم‭ ‬سيارات،‭ ‬بحسب‭ ‬معهد‭ ‬يوروستات‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الدول السبع‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وحدها‭ ‬بولندا‭ ‬تخطّت‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬687‭ ‬سيارة‭ ‬لكل‭ ‬ألف‭ ‬بولندي‭. ‬ويقول‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬فرنسوا‭ ‬باوش‭ ‬مازحاً‭ “‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬أقول‭ ‬إنّ‭ ‬الألمان‭ ‬يصنّعون‭ ‬السيارات‭ ‬وسكان‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬يشترونها‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬شهدت‭ ‬انخفاضاً‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬منذ‭ ‬تشغيل‭ ‬الترامواي‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬قوله‭.‬

وفي‭ ‬مرحلة‭ ‬يجري‭ ‬التركيز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬يلجأ‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬ليبراليين‭ ‬واشتراكيين‭ ‬ومدافعين‭ ‬عن‭ ‬البيئة،‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬لدفع‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬السيارات‭.‬

وتفاخر‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬باستثمارها‭ ‬سنوياً‭ ‬800‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العامة‭. ‬وتحتل‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬أوروبياً‭ ‬لناحية‭ ‬مستويات‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬الترامواي،‭ ‬والبالغ‭ ‬500‭ ‬يورو‭ ‬سنوياً‭ ‬‮ ‬للفرد‭ ‬الواحد،‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬تستثمره‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ “‬أعمال‭ ‬توسيع‭ ‬للشبكة‭ ‬وتحسين‭ ‬نوعيتها‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬باوش‭.‬

ويقول‭ ‬جيلار‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬إنّ‭ ‬لوكسمبورغ‭ “‬أكثر‭ ‬بلد‭ ‬أوروبي‭ ‬يستثمر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬الدولة‭ ‬أنجزت‭ ‬تقدماً‭ ‬كبيراً‭ “‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬منخفضة‭ ‬جداً‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭”.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬تشيد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬التقتهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بالتقدم‭ ‬المُحرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬تجديد‭ ‬المحطة‭ ‬المركزية‭ ‬وإنشاء‭ ‬قطار‭ ‬جبلي‭ ‬مائل‭ ‬حديث‭ ‬جداً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬مسارات‭ ‬مخصصة‭ ‬للحافلات‭ ‬والترامواي‭. ‬ويشددون‭ ‬على‭ ‬إيجابية‭ ‬قرار‭ ‬جعل‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العامة‭ ‬مجانية،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬لم‭ ‬تعتمده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يوفّر‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬مجانية‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬أراضيه‭.‬

ويرى‭ ‬إدغار‭ ‬بيسينيوس،‭ ‬مدير‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬أنّ‭ ‬مجانيّة‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العامة‭ “‬تسهّل‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراره‭ ‬لناحية‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬وسيارته‭ ‬الخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحمله‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬على‭ ‬البيئة‭”.‬

‭- “‬حق‭ ‬أساسي‭” -‬

يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬الفرنسي‭ ‬بن‭ ‬دراتويكي‭ ‬إنّ‭ “‬النقل‭ ‬حق‭ ‬أساسي‭ ‬للسكان‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأفراد‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحق‭ ‬العمل،‭ ‬فمن‭ ‬حقّهم‭ ‬أيضاً‭ ‬التوجّه‭ ‬إلى‭ ‬عملهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتكبّدوا‭ ‬تكاليف‭ ‬باهظة‭”.‬

ويشير‭ ‬دراتويكي‭ ‬الذي‭ ‬يقطن‭ ‬العاصمة‭ ‬ويتنقل‭ ‬عبر‭ ‬دراجته‭ ‬الهوائية،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يستقل‭ ‬القطار‭ ‬الجبلي‭ ‬المائل‭ ‬ثم‭ ‬القطار‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬حيث‭ ‬يُدرّس‭ ‬والواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬20‭ ‬كيلومتراً‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬الخيار‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬الأستاذ‭ ‬غير‭ ‬شائع‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكّده‭ ‬الزحمة‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الذروة‭.‬

وما‭ ‬يميّز‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬هو‭ ‬أنّها‭ ‬تستقبل‭ ‬يومياً‭ ‬220‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة،‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬يشكّل‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مؤسساتها‭ ‬وشركاتها‭.‬

ويأتي‭ ‬أغلب‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وبلجيكا،‭ ‬ولا‭ ‬ينطبق‭ ‬عليهم‭ ‬قرار‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬المجاني‭ ‬إلّا‭ ‬عندما‭ ‬يعبرون‭ ‬أراضي‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬يثنيهم‭ ‬عن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬سياراتهم‭ ‬الخاصة‭.‬

أما‭ ‬الفرنسيون‭ ‬الـ120‭ ‬ألفاً‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬ويدفعون‭ ‬الضرائب‭ ‬لسلطاتها،‭ ‬فوافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬توزيع‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬أموالهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬كمواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الفرنسية‭.‬‮ ‬

ووعد‭ ‬فرنسوا‭ ‬باوش‭ ‬بإنشاء‭ ‬قطار‭ ‬بحلول‭ ‬2027‭-‬2028‭ ‬يربط‭ ‬منطقة‭ ‬تيونفيل‭ ‬الفرنسية‭ ‬بلوكسمبورغ،‭ ‬في‭ ‬حلّ‭ “‬مشابه‭ ‬تقريباً‭ ‬للمترو‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

ويشير‭ ‬جيلار‭ ‬إلى‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬باقتصاد‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬وتتمثّل‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬سوق‭ ‬العقارات‭ ‬مشبعة،‭ ‬فيما‭ ‬تشهد‭ ‬تكاليف‭ ‬الإيجارات‭ ‬تزايداً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصعّب‭ ‬على‭ ‬العمال‭ ‬الآتين‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭.‬

ويعجز‭ ‬هؤلاء‭ ‬العمّال‭ ‬الذين‭ ‬يدفعون‭ ‬الضرائب‭ ‬مرتين،‭ ‬عن‭ “‬تحمّل‭ ‬تكاليف‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليهم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬دفع‭ ‬تكاليف‭ ‬النقل‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الخبير‭.‬