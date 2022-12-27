الإتفاق مع شركات عالمية لتطوير الناقل الوطني وصيانة الطائرات

النقل:تأمين حركة المسافرين خلال بطولة الخليج في البصرة

بغداد – الزمان

انهت الشركة العامة للملاحة الجوية، التابعة الى وزارة النقل، الإستعدادات لتأمين الرحلات القادمة إلى مطار البصرة الدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة اكملت استعداداتها الخاصة بتأمين انسيابية حركة الطائرات القادمة لمطار البصرة، خلال فترة إقامة خليجي 25 تزامناً مع اقتراب موعد إنطلاق فعاليات الخليجي الكروي في البصرة ، وفق توجيهات الوزير، رزاق محيبس السعداوي)، واوضح ان (ملاكات الشركة بذلت جهوداً إستثنائية من اجل ضيوف العراق، والمساهمة في إنجاح الكرنفال الخليجي، حسب خطة فنية لإدارة حركة الطائرات في الأجواء العراقية خلال البطولة)، مشيراً الى (اهميته في إنعكاس الصورة الحضارية والثقافية للبلاد).

وبحثت شركة الخطوط الجوية في النقل، مع شركة جينرال اليكترك، التعاون في مجال الصيانة.

وقال البيان ان (الشركتين اتفقتا على العمل المشترك لصيانة طائرات الناقل الوطني)، وبين ان (المدير العام للشركة، كريم كاظم حسين، ناقش مع الشركة في الإمارات، سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين مجال الطيران وتطويره)، مضيفاً ان (هنالك جدية في إعادة الطائرات المتوقفة الى الخدمة، وصيانة جميع الطائرات بوقت قياسي)، مؤكداً ان (الجانبين اتفقا على طرق تسديد الأموال بما يتناسب مع جودة العمل).

في السياق ذاته، بحث مدير عام الخطوط الجوية المهندس كريم كاظم حسين والفريق الفني المرافق له مع شركة انترناشيونال، التعاقد على محركات إحتياطية للطائرات بطراز بي 737 ماكس و بي737 ان جي، التي ستنظم لأسطول الناقل الوطني قريباً)، واوضح ان (الإتفاق جاء انسجاماً مع قرارات الوزارة من اجل النهوض بواقع اسطول الشركة الجوي).

سكة حديد

وتابع ان (الإجتماع ناقش كيفية تحقيق التعاون والشراكة الحقيقية لتعزيز و تطوير النقل الجوي). في غضون ذلك، افتتح مدير عام السكك، يونس خالد جواد، مشروع خط سكة حديد رصيف 27 في ميناء ام قصر الشمالي. وذكر بيان امس ان (الخط يعد من الخطوط الستراتيجية والحيوية المهمة، لربطه الأرصفة البحرية بشبكة السكك الحديد، لنقل الحاويات والبضائع، بطول 4150 متراً)، واشار الى ان (الوزير رزاق محيبس السعداوي، شدّد على تطوير الخدمات ومواكبة وتطوير النقل السككي)، واضاف ان (جواد ناقش مع شركة الكترونية مختصة بدراسة المشاريع التكنولوجية، النهوض بعمل الشركة، ورفع مستوى نظام المعلومات والأتمتة والأرشفة والحجز الإلكتروني طبقاً للأنظمة العالمية)، مؤكداً (حرص حرص الوزارة على ادخال أنظمة حديثة متطورة في عمل الشركة)، وبين ان (الجانبين اتفقا على التعاون في مجال الإلكترونيات بما يخدم المواطن والوزارة). وبحث وزير النقل، رزاق السعداوي، مع العتبة العباسية، قضايا مشتركة، منها دور الوزارة في تسهيل النقل خلال الزيارات المليونية التي تشهدها كربلاء كل عام. واوضح البيان ان ( السعداوي اكد سعي الوزارة المتواصل، في بذل جهود مكثفة لتحسين الخدمات في الزيارات، بالتعاون مع الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية). وافتتح السعداوي، الرصيف رقم 5 في ميناء ام قصر الجنوبي. وقال في تصريح امس ان (الوزارة تبذل جهودهاً مكثفة لتطوير البنى التحتية للموانئ)، واضاف ان (ملاكات النقل نفذت العديد من المشاريع المهمة بضمنها افتتاح الرصيف 5 في ام قصر الجنوبي). الى ذلك، وجّه رئيس الوزراء، محمد السوداني، وزارة النقل ببذل اقصى الجهود، من اجل إنجاح مشروع ميناء الفاو في البصرة. وقال البيان ان (السوداني، اجرى زيارة للإطلاع ميدانياً على المشروع، وتسخير جميع الإجراءات والأمكانيات، لإستكمال المشروع ضمن المدّة الزمنية المحددة حسب الخطة)، واكد السوداني ان (الميناء سيحقق نقلة نوعية في اقتصاد العراق، مايفرض على الحكومة والجهات ذات العلاقة حريصة على تذليل المعوّقات كافة).