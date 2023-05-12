النفط يقلب الطاولة على الطلبة في الممتاز

بغداد- الزمان

فاز فريق النفط على فريق نادي الطلبة، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

وسجل فريق الطلبة أولا في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب مرتضى علي، وفي الدقيقة 57 جاء هدف التعديل لفريق النفط عن طريق المحترف عثمان ساياني، وفي الدقيقة 90+2 سجل النفط هدفاً قاتلاً في مرمى الطلبة عبر اللاعب اثير صالح.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 22 بالمركز 18، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 44 بالمركز الخامس.