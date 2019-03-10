الغضبان يتراجع عن مزحة أطلقها عبر تصريح سابق

النفط يفتتح محطة وقود الزعفرانية لتجهيز المواطنين بالمنتجات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أفتتحت وزارة النفط محطة تعبئة وقود الزعفرانية ببغداد بعد عملية تطوير شاملة وفق مواصفات فنية عالية. وقال مدير عام شركة التوزيع المنتجات النفطية كاظم مسير ياسين في بيان امس ان (الوزير ثامر الغضبان افتتح المحطة التي أنجزت وفق مواصفات فنية عالية وبإشراف مباشر من قبل الملاكات الهندسية في الشركة وخصصت لغرض تجهيز المواطنين بمنتجات النفط الأبيض والبنزين والكاز وتحتوي ايضا على عشر مضخات لتجهيز البنزين واربع اخرى لتجهيز النفط الأبيض ومثلها لزيت الغاز)، واضاف ان (توجهات الوزارة والشركة مستقبلاً بإضافة منتوجي البنزين عالي الأوكتين ومنظومة ال . بي . جي الى المحطة)، مشيرا الى ان (إفتتاح هذه المحطة جاء سعياً من الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتخفيف الزخم على المحطات الأخرى الموجودة في نفس المنطقة)، مؤكداً أن (الوزارة عازمة على فتح وتأهيل محطات جديدة في بغداد وباقي المحافظات من بينها مدينة الموصل التي تشهد حملة واسعة لإعادة تأهيل محطاتها بعد تحريرها من الإرهاب). من جهة اخرى قالت الوزارة ان العبارة التي اطلقها الغضبان (امسح به الارض ) عبر تصريح متلفز سابق لكل من يريد من النواب استجوابه جاءت للمزحة. واكد بيان امس انه (من أجل إيضاح موقف الوزارة بشأن ردود الأفعال الصادرة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وسوء الفهم الذي حدث بشأن ما ورد في تصريح الغضبان في برنامج متلفز ، نود توضيح بأن الجملة التي وردت على لسانه سوف أمسح به الأرض لكل من يحاول استجوابي للمزحة قاصداً أن الإجابات ستكون حاضرة وعلى مستوى عالٍ من الدقة والموضوعية لكل من يحاول الاصطياد في الماء العكر و مستنداً بذلك الى خبرته الطويلة ومهنيته العالية)، مشيرا الى انه (تم اجتزاء الجملة في الخبر وإبرازه كعنوان مع تجاهل ما سبق من حديث للغضبان في البرنامج الذي أكد فيه تقديره العالي لعمل مجلس النواب واحترامه لدوره التشريعي والرقابي، وأن الكثير من أعضائه يساندون الوزارة وداعمين لعملها ولاسيما انه يتمتع بعلاقات متميزة مع أكثرهم)، وناشد البيان الجهات المعنية بـ(تفهم عمل الوزارة ودورها الرائد وأهميتها في الاقتصاد الوطني)، محذرا من (استغلال مساحة الحريات والتعبير في الإساءة الى المسؤولين والعاملين فيها لأهداف سياسية أو لمصالح ضيقة، وأن تتوخى جميع الجهات المعنية الدقة والمهنية في التعاطي مع الشأن النفطي لأنها جزء من السيادة الوطنية وأن الإساءة إليها يضر بالصالح العام).

وكان الغضبان قد اكد في تصريح سابق انه (من حق أعضاء مجلس النواب إبداء الملاحظات ووجهات النظر والآراء والانتقاد وتأشير مواقع الخلل وفق ما تقتضيه المسؤولية الوطنية إذا كانت تهدف الى الإصلاح والتقويم وبما يخدم الصالح العام)، رافضاً (سلوك البعض في توجيه الاتهامات العشوائية والباطلة والتشهير والتنكيل بالمسؤولين والعاملين في قطاع النفط الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تطويره وزيادة وإدامة الإنتاج والصادرات بما يؤمن تحقيق الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية برغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه بلدنا)، وشدد الغضبان على (أهمية التعاون والتواصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية)، مؤكداً أن (أبواب الوزارة مشرعة لإيضاح عملها بشفافية ومسؤولية ومهنية عالية).