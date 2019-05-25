النفط يعلن مجموع صادرات وإيرادات شهر نيسان

بغداد – الزمان

صدّرت وزارة النفط أكثر من 103 ملايين برميل نفط خلال نيسان الماضي، و اشارت إلى تحقيق إيرادات تزيد عن سبعة مليارات دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس ، إن (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 100 مليون و635 ألفا و تسع براميل ، بإيرادات بلغت ستة مليارات و819 مليوناً و902 ألف دولار).

وأضاف، أن (الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان كانت مليونان و570 ألف برميل، بايرادات بلغت 173 مليوناً و513 ألفا و13 ادولاراً، فيما بلغت كمية الصادرات من حقل القيارة 783 ألفاً و598 برميلاً بإيرادات بلغت 27 مليوناً و251 ألفاً و971 دولاراً).

وأشار جهاد، إلى أن (معدل سعر البرميل الواحد بلغ (67,514 دولارا(، موضحاً أن )الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي).