النفط يطلق مبادرة نخب والتربية تؤكد نجاح إمتحانات الإبتدائية

بغداد – ابتهال العربي

اطلقت وزارة النفط ،مبادرة النُخب التي خصصت عبرها مئة فرصة للخريجين الاوائل في مرحلة الاعدادية لدراسة البكالوريوس في الجامعات العالمية. وقال الوزير حيان عبد الغني في بيان تلقته (الزمان) امس (نعلن إطلاق مبادرة النُخب بواقع مئة فرصةٍ لدراسةِ البكالوريوس في الجامعاتِ العالميةِ الرصينة، مخصصة للخريجين الأوائل في مرحلة الدراسة الإعدادية للعام الدراسي المقبل)، واضاف ان (هذه المبادرة تشمل الطلبة ممّن تتراوح معدلاتهم بينَ 95 الى مئة بالمئة درجة للفرعِ العلميّ و 90 الى مئة بالمئة للفرع الأدبيّ)، مؤكدا (حرص الحكومة والوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي في العراق من خلال رعاية وتوفير فرص متميزة للنخب والكفاءات الشبابية الوطنية للدراسة في الجامعات العالمية الرصينة للاختصاصات التي تجدها ضرورية في قطاعات النفط والطاقة وغيرها)، وحث عبد الغني الطلبة على (بذل مزيدٍ من الجهود والمثابرة والتفوق ليكونوا النُخبةَ المرتَقَبة لتمثيلِ بلدِنا العزيز في الجامعاتِ العالمية). بدوره ،قال مدير عام دائرة التدريب والتطوير في الوزارة هشام ياس شعلان إن (باب التقديم سيفتح ابتداءً من 15 أيلول المقبل ،وان الطلبة المتقدمين سيخضعون الى الاختبار والتنافس، وان الوزارة تتكفل بجميع النفقات المالية خلال الدراسة).

الى ذلك ،أعلنت وزارة التربية، نجاح الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي. واكدت الوزارة في بيان مقتضب تابعته (الزمان) امس (نجاح الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي بعد انتهاء اخر امتحان امس).