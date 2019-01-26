النفط يشرع بإنتاج الوقود المحسّن من بيجي وخبير لـ (الزمان) : الإهتمام بالمصافي يوفّر على العراق شراء المحروقات ويعزّز مكانته الإقتصادية

بغداد – قصي منذر

دعا خبير نفطي، الجهات المعنية للاهتمام بالمصافي للتخلص من ضغوطات شراء المحروقات من دول الجوار بما يؤمن الحاجة المحلية ويعزز مكانة العراق الاقتصادية . وقال بيوار خنس لـ (الزمان) امس ان (الاهتمام بمصفى بيجي الذي يعد من اكبر المصافي في منطقة الشرق الاوسط واعادته الى سابق عهده يمثل انجازا كبيرا لانه سيسهم بتغطية الحاجة المحلية من المحروقات وايضا يساعد على التخلص من شراء وقود تشغيل المحطات الكهربائية من دول الجوار ويعزز استقلالية الاقتصاد العراقي)، واضاف ان (العراق من البلدان الغنية بالنفط ويملك احتياطيا كبيرا من النفط والغاز وبموجب موازنة العام الجاري وصل انتاجه الى نحو ثلاثة ملايين و880 الف برميل يوميا اضافة الى وجود كمية اضافية للبيع بنحو 700 الف برميل ناتجة من عمليات التكرير)، واشار الى ان (البلاد بحاجة يوميا الى 27 مليون لتر من المحروقات)، واوضح خنس انه (وبعد سيطرة داعش على بعض المدن التي تضم مصفى بيجي وغيرها تم الاعتماد المباشر على استيراد تلك المشتقات من بعض الدول المجاورة من اجل تغطية حاجة السكان)، مبينا ان (تحول العراق الى الصناعة النفطية يوفر مردودا ماليا اكثر من بيع النفط الخام)، داعيا الى (الاسراع بأيقاف هدر الغاز من خلال تنفيذ المشاريع المطلوبة التي يمكن من خلالها تحقيق الرافهية والازدهار). وباشرت وزارة النفط بالمرحلة الثانية من اعادة إعمار وتاهيل مجمع مصافي الصمود في بيجي للوصول الى طاقة انتاجية تبلغ 140 الف برميل باليوم. ونقل بيان للوزارة عن وكيلها لشؤون التصفية فياض حسن نعمة قوله ان (الملاكات الفنية في شركات القطاع النفطي باشرت بأعمال المرحلة الثانية من اعمال اعادة الاعمار والتاهيل التي تتضمن اعادة تاهيل وحدة الهدرجة ووحدة تحسين البنزين ومصفى صلاح الدين /1 و 2)، لافتا الى ان (الوزارة تعمل وتخطط للبدء في تشغيل وحدتي الهدرجة وتحسين البنزين نهاية شهر آذار المقبل ليكون قيد التشغيل التجريبي نهاية شهرحزيران المقبل)، مبينا ان (الطاقة التكريرية لمصافي الصمود ستبلغ بعد انتهاء اعمال المرحلة الثانية 140 الف برميل باليوم من المشتقات النفطية والبنزين المحسن)، موضحا ان (الكميات المنتجة ستغطي احتياجات محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى من المنتجات النفطية فضلاً عن توفير كميات جيدة من الوقد لمحطات الطاقة الكهربائية والقطاعات الصناعية الاخرى)، وتابع نعمة ان (الوزارة تعمل على زيادة وتيرة الفعاليات الخاصة باعادة الاعمار والتاهيل للعودة الى الطاقة الانتاجية القصوى لشركة مصافي الشمال وبالتحديد مصافي الصمود و ستقوم ايضا باعمال المرحلة الثالثة لتاهيل المجمع بعد الانتهاء من هذه المرحلة)، مؤكدا ان (تأهيل هذا المصفى يحضى باهتمام الحكومة والوزير ثامر الغضبان الذي يتابع تفاصيل مراحل التاهيل يومياً ووجه بتسخير إمكانيات الوزارة بهدف الإسراع في إنجاز عمليات التاهيل وتذليل جميع المشاكل والمعوقات).

واشاد نعمة بـ(جهود شركات مصافي الشمال والمشاريع النفطية والمعدات الهندسية الثقيلة وجميع الجهات الساندة ومنها وزارة الكهرباء والقوات الامنية التي تمكنت وبجهود الملاكات من إعادة تأهيل المصافي بعد الخراب الذي خلفته داعش بالمجمع)، ولفت الى (تصاعد وتائر عمليات وفعاليات شركات المشاريع والمعدات الهندسية وخطوط الانابيب بتاهيل واعمار الخزانات والمستودعات النفطية في المجمع وبناء وانشاء خزانات جديدة بدلا من الخزانات المدمرة).

الى ذلك اجابت شركة تسويق النفط العراقية سومو عن جميع الاستفسارات الموجهة للشركة من رئيس واعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية بشان عقود المشاركة بالأرباح وآلية عملها وتنفيذ العقود. وذكرت الشركة في توضيح صحفي امس انه (بعد دعوة الاستضافة من قبل رئيس اللجنة عدي عواد حضر مدير عام الشركة والملاك المتقدم فيها للإجابة على جميع الاستفسارات التي طرحتها اللجنة الثلاثاء الماضي)، واضافت ان (النائب ابرز وثيقة يفترض انها عقد لتأسيس شركة مشتركة مع زينهوا الصينية ضمن عقد نافذ لخمسين سنة، وعند معاينتها اثبتت إدارة الشركة أن الوثيقة والعقد غير حقيقية من خلال ابراز الصيغة التي كانت مرفوعة لمجلس الوزراء والتي تؤكد ان مدة العقد هي خمس سنوات فقط وأنها غير موقعة وغير نافذة تماما)، مشيرة الى (توضيح الية احتساب سعر لشحنة من نفط خام البصرة الخفيف المتجهة للسوق الأوربي وبيان ماهي الفروقات السعرية ومسبباتها الموجبة والتي تنسجم مع العرف الدولي في عقود تسويق وتجارة النفط الخام في العالم المرتبطة بتسعيرها بنفوط إشارة مرجعية تختلف عنها في المواصفات النوعية وتخضع لمتغيرات أساسيات السوق)، واوضحت الشركة الى (اطلاع اللجنة على عدد من البرامج والأنظمة التخصصية المتطورة التي تعتمدها الشركة في تحديد ربحية المصافي العالمية من النفط الخام العراقي وغيره وكذلك في تتبع حركة الناقلات من مواقع تحميلها إلى مواقع تفريغها للتأكد من سلامة تنفيذ الشركات للشروط التعاقدية وايصال النفط للبلد حيث تتواجد مصافي تلك الشركات)، لافتة الى انه (تم إيضاح العديد من التفصيلات الفنية المرتبطة بالسيطرة النوعية والكمية في موانيء التحميل ومن منطلق المعرفة التسويقية بهذا الموضوع مع التأكيد على أن هذا الأمر من اختصاص الشركات النفطية المسؤولة عن إدارة الإنتاج والتحميل من الموانىء)، وتابعت الشركة ان (خلط زيت الوقود بالنفط الخام المصدر هو ليس من مسؤولية او واجبات الشركة وانما بإلإمكان الإستفسار عن أسبابها وصحة الدراسات بشأنها من الوزارة ومن تنسبه من شركات التصفية والدائرة الفنية المعنيين بالموضوع لان واجب الشركة تصدير الكميات المتاحة في الميناء وليس قبل ذلك)، منوهة الى ان (عواد عرض مطالعة معدة من دائرة الرقابة الداخلية توصي ببيع نفط خام القيارة كنفط أسود لرفع قيمته السعرية، وتم الإيضاح أن ما تم تكليفنا به من قبل الوزارة هو بيع الكميات المنتجة من النفط والمتاحة للتصدير وأن مقترح دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة هو غير دقيق ويتضمن أسس إحتساب فنية خاطئة ولا يستند إلى أي أسس تسويقية ومنها ان السوق العالمي يعي حقيقة هذا المنتوج وليس زيت وقود وحتى لو تقبله السوق بالإسم المقترح كمنتوج زيت وقود وليس كنفط خام ، فتبقى حقيقة المواصفات المسببة للسعر المنخفض لن تتغير)، واعربت الشركة عن استغرابها من (تصريحات عواد التي لا تعكس بأي حال من الأحوال حقيقة ما دار في جلسة التضيف وبإمكان النواب الرجوع للتسجيل الصوتي للجلسة لتحري حقيقة أن كافة الإجابات كانت وافية وشافية وان العديد من النواب عبروا عن تقديرهم وامتنانهم لطبيعة الإجابات الدقيقة والشرح المفصل المهني الذي اتسم بالموضوعية).