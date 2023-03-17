البنك المركزي يوفّر نقاطاً للدفع الألكتروني في محطات الوقود

النفط يدشّن مشروع تطوير محطة كبس غاز حمّار بحقل الزبير

البصرة – قصي منذر

دشن وزير النفط حيان عبد الغني، المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة كبس غاز حمَّار مشرف في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة،.وقال عبد الغني خلال احتفالية التدشين ان (محطة كبس حمَّار مشرف في الزبير تعد واحدة من 24 محطة كبس للغاز، وتضم أربع كابسات بسعة 35 مليون قدم مكعب قياسي، حيث تم إضافة كابستين بسعة 32 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم)،واضاف ان (هذا المشروع سيضيف كميات جديدة من الغاز الخام ، منها 30 مقمق من الغاز الجاف و150 طن من الغاز السائل و600 برميل من المكثفات)، وتابع ان (شركة غاز البصرة ستضيف خمس كابسات جديدة في المرحلة الثانية من هذا المشروع لرفع قدرة الإنتاج إلى 147 مليون مكعب قياسي في اليوم)، ولفت الى ان (هذه الكابسات الخمس الجديدة ستزيد القدرة على استثمار الغاز المصاحب والحد من عملية احتراقه في حقل الزبير النفطي، فضلاً عن توفير كميات جيدة من الغاز الجاف الى محطات توليد الطاقة الكهربائية)، واستطرد بالقول ان (هذا المشروع يأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي بتقليص نسبة حرق الغاز وتحويله الى طاقة نظيفة ترفد جميع الصناعات المرتبطة بوقود بالغاز، ومنها محطات الطاقة الكهربائية)، واشار الى ان (الحكومة تجري مفاوضات مع احدى الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار الغاز من حقول مجنون وغرب القرنة 2? واللحيس وارطاوي)، معربا عن امله بإن (يتم التوقيع على عقود الاستثمار في هذا المجال قريبا). في غضون ذلك ، اكد البنك المركزي ، توفير نقاط للدفع الإلكتروني في محطات الوقود. وقال بيان للبنك تلقته (الزمان) امس إن (البنك حدد محطات تعبئة الوقود في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد التي ستوفر نقاط الدفع الإلكتروني)مطلع الشهر المقبل، بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية)، واشار الى (تحديد عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد كمرحلة أولى تتوفر فيها نقاط الدفع الإلكتروني عبر البطاقات المصرفية دائنة ومدينة ومسبقة الدفع، استنادًا إلى توجهات الحكومة بتعميم نقاط الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقد)،مؤكدا ان (الانطلاقة المرتقبة في تحديد محطات تعبئة الوقود ستسهم في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتكون بداية نحو مشروع ضخم يستهدف المجتمع، ويهدف إلى تقليل استخدام النقد وحفظ الأموال)، ولفت الى ان (المحطات التي تم تحديدها بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية هي محطات اليرموك و الشرطة الأولى وأم الطبول والرسالة في الكرخ ، والسعدون وأبو اقلام وموسى بن نصير والخالصة والبتاوين في الرصافة).

وكان المحافظ علي العلاق قد اكد ،أن الاعتماد على البنك في تغطية عجز الموازنة العامة ظاهرة خطر ويهدد الاستقرار النقدي في العراق. وقال العلاق خلال ملتقى السليمانية إن (السياسة النقدية تتضمن هدفين أساسيين هما الحفاظ على المستوى العام للأسعار، أي قوة العملة محلياً، وسعر الصرف والذي يمثل قوة العملة خارجياً)، وتابع ان (ظاهرة الاعتماد على البنك في تغطية العجز للموازنة العامة للدولة هي ظاهرة خطرة جداً، واعتماد بعض الحكومات على المركزي في التمويل يهدد الاستقرار النقدي).